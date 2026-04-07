Генсек компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны

Национальная ассамблея Вьетнама избрала генерального секретаря Коммунистической партии То Лама президентом страны сроком на пять лет.

Фото: Duong Van Giang / VNA / AP

Как сообщает Reuters, кандидатура То Лама, который ранее возглавлял службу общественной безопасности, была окончательно утверждена в конце марта. В январе он был переизбран на второй срок в качестве генсека партии.

Аналитики отмечают, что совмещение двух высших постов знаменует отход от традиционной системы коллективного руководства Вьетнама и консолидацию власти в руках одной фигуры. Это может привести к усилению вертикали власти и ускорению принятия решений для развития экономики, отмечает Reuters.

То Лам уже занимал оба поста несколько месяцев после смерти в 2024 году Нгуен Фу Чонга. В свой первый срок То Лам начал масштабные экономические реформы. После переизбрания он пообещал добиваться «двузначного роста» с помощью новой модели развития, которая меньше зависит от низкозатратного производства — основы экспортного бума Вьетнама, на котором зарабатывали иностранные корпорации.

Эрнест Филипповский