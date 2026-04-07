OpenAI, Google и Anthropic объединились для борьбы с китайскими конкурентами

Три конкурирующих американских разработчика искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI, Anthropic PBC и Google от Alphabet начали работать вместе для борьбы с китайскими конкурентами, использующими наработки американских моделей ИИ.

Как сообщает Bloomberg, компании обмениваются информацией через Frontier Model Forum — отраслевую некоммерческую организацию, которую они основали совместно с Microsoft в 2023 году, — для выявления попыток «состязательной дистилляции»: метода, когда одна модель ИИ использует результаты работы другой для обучения и развития аналогичных возможностей.

В OpenAI подтвердили обмен информацией на форуме и упомянули, что в феврале обращались в Конгресс с обвинением китайских DeepSeek, Moonshot и MiniMax в попытке подобной дистилляции.

Чиновники в США подсчитали, что несанкционированная дистилляция обходится лабораториям Кремниевой долины в миллиарды долларов упущенной годовой прибыли, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Эрнест Филипповский