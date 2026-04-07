Axios: демократы инициируют импичмент главы Пентагона Пита Хегсета

Член Палаты представителей от Демократической партии иранского происхождения Ясамин Ансари объявила о намерении внести статьи об импичменте против главы Пентагона Пита Хегсета. Причиной названо его руководство военной операцией против Ирана.

Как сообщает Axios, в своем заявлении госпожа Ансари обвинила господина Хегсета в «неоднократном нарушении присяги и долга перед Конституцией», а также в том, что он «безрассудно подвергал опасности военнослужащих США». Она также призвала кабинет министров применить 25-ю поправку для отстранения президента Дональда Трампа, сославшись на его нецензурное обращение к иранским властям в соцсетях.

По мнению Axios, попытки импичмента вряд ли будут успешны, так как республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, а для осуждения чиновника исполнительной власти требуется большинство в две трети голосов в Сенате. Аналогичную инициативу выдвигала конгрессвумен Шри Танедар, но голосование по этому вопросу до сих пор не проводилось.

Как отмечает издание, опросы показывают, что Пит Хегсет остается одним из наименее популярных членов администрации, а растущие издержки конфликта в Иране ухудшают его имидж.