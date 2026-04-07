НЗХК произвел ядерное топливо для китайской АЭС «Сюйдапу»

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания — ТВЭЛ) поставил ядерное топливо для стартовой загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1200 на энергоблоке №3 АЭС «Сюйдапу» в провинции Ляонин в КНР. Произвел топливо «Новосибирский завод химконцентратов» (НЗХК).

Как рассказали в НЗХК, энергоблоки №3 и №4 АЭС «Сюйдапу» строятся по российскому проекту на базе реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+.

«Мы планируем изготовить и поставить стартовые загрузки топлива еще для двух новых реакторов ВВЭР-1200 на АЭС «Тяньвань» и АЭС «Сюйдапу» до конца этого года»,— отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу ТВЭЛ Олег Григорьев.

Всего в Китае строится четыре новых реактора ВВЭР-1200, включая два энергоблока АЭС «Тяньвань» в провинции Цзянсу.

Как писал «Ъ-Сибирь», НЗХК произвел ядерное топливо для Далатского исследовательского реактора (Вьетнам). Поставленное топливо обеспечит эксплуатацию установки до 2030-х годов.

ПАО «НЗХК» — производитель ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Занимается выпуском металлического лития и его солей. Входит в состав топливного дивизиона госкорпорации «Росатом».

Михаил Кичанов