Британия установит лазерное оружие DragonFire на эсминцы на 5 лет раньше срока

Министерство обороны Великобритании заявило, что высокоэнергетическое лазерное оружие DragonFire будет установлено на эсминцы Королевского флота к 2027 году — на пять лет раньше первоначального графика. Внедрение системы сделает Великобританию первым европейским членом НАТО, разместившим на вооружении действующее корабельное лазерное оружие, отмечает Tom's Hardware.

DragonFire способен поражать цель размером с монету с расстояния в один километр, представляет собой волоконно-оптический лазер мощностью 50 кВт. Во время испытаний в 2025 году DragonFire сбивала беспилотники, летевшие со скоростью до 650 км/ч. По информации британского оборонного ведомства, каждый выстрел обходится в 10 фунтов стерлингов в виде затрат энергии.

Контракт стоимостью $413 млн на разработку лазерного оружия с концерном MBDA был заключен в ноябре 2025 года. Он предполагает установку DragonFire на два эсминца. В зависимости от эффективности системы ею в дальнейшем может быть оснащено до четырех кораблей.

Влад Никифоров