В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами власти, сообщили в Росавиации. Ведомство предупредило о корректировках в расписании рейсов.

Как указано на онлайн-табло, были задержаны два вылета авиарейсов Nordwind Airlines и Pegasus Airlines из аэропорта, а также еще три рейса «Уральских авиалиний» — отменены.

По информации Росавиации, кроме того, ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Пскова. Идентичные меры уже действуют в четырех аэропортах России.