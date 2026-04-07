Посол РФ: Москва и Каракас продолжают военно-техническое сотрудничество

Россия и Венесуэла продолжают взаимодействие в военно-технической области на основе действующих контрактов и договоренностей. Об этом заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«Оно продолжается на основе действующих контрактов и договоренностей, с опорой на интересы наших стран»,— сказал дипломат в интервью ТАСС.

Стратегическое партнерство стран закреплено договором, подписанным президентами России и Венесуэлы 7 мая 2025 года в Москве. Документ вступил в силу 7 ноября того же года.

Договор расширяет взаимодействие двух стран в политической и экономической сферах, включая энергетику, добычу полезных ископаемых, транспорт, связь, а также в области безопасности и противодействия терроризму.

Ночью 3 января 2026 года американский спецназ похитил в Венесуэле президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. В США их обвиняют в наркотерроризме. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы назначена Делси Родригес.

