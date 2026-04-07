МИД РФ: Россия и Египет обсуждают создание зернового хаба

Россия и Египет приступили к обсуждению создания зернового хаба в Египте. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко. Вопрос обсуждался во время визита египетской делегации в Москву 1–3 апреля.

«Проработка будет происходить достаточно динамично»,— сказал дипломат в разговоре с «Известями». Он добавил, что стороны не планируют привлекать к проекту другие государства, так как РФ является для них крупнейшим поставщиком зерна.

Господин Борисенко отметил, что у стран уже есть понимание, где именно разместить хабы, так как в Египте «давно и активно работают крупные российские зерновые трейдеры», у которых уже есть собственные объекты, в том числе в некоторых египетских портах. Возможными местами размещения «Известия» назвали Порт-Саид, Думьят, Сохна и Александрию.

Президент России Владимир Путин принял главу МИД Египта Бадрома Абдельати в Кремле 2 апреля. На встрече российский президент предложил обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте, а также поручил правительству проработать поставки продовольствия в страну.