Politico: Вэнс подключится к переговорам с Ираном в случае прямых контактов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс готов присоединиться к прямым переговорам с официальными лицами Ирана, если закулисные каналы приведут к встрече на высоком уровне. Об этом сообщает Politcio со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Сейчас диалог ведут спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер. По словам собеседников издания, Джей Ди Вэнс может быть приглашен при прогрессе в обсуждениях.

Как отмечает Politico, 5 апреля господин Вэнс связался с генералом страны-посредника Пакистана Асимом Муниром для обсуждения предложения о 45-дневном прекращении огня. Президент США Дональд Трамп также подтвердил участие вице-президента в переговорах.

Дональд Трамп выдвинул Тегерану 48-часовой ультиматум, потребовав заключить сделку с Вашингтоном и открыть Ормузский пролив. В противном случае он пригрозил «обрушить ад» на Иран. В ответ иранское военное командование пообещало «устроить ад» самой Америке.

