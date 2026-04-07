Цены на минтай в России выросли на 34,6% за год за счет экспорта

К началу апреля оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке достигла 175 руб. за 1 кг, увеличившись на 34,6% по сравнению с прошлым годом. С начала года минтай в оптовой закупке подорожал на 22,4%. Это самый выраженный рост цен среди всех основных промысловых видов рыбы.

Главным драйвером подорожания стал резкий скачок экспортного спроса, прежде всего со стороны Китая, заявили аналитики ФГУП «Нацрыбресурса». По данным Рыбного союза, за год импорт продукции в КНР вырос в полтора раза в натуральном выражении и более чем вдвое — в денежном. В Росрыболовстве подтверждают волатильность цен, связывая ее с конъюнктурой азиатских рынков. Участники рынка полагают, что Пекин наращивает закупки, рассматривая риски дефицита продовольствия на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Высокая стоимость оптовых партий может оказать давление на внутренний рынок, так как минтай остается самой популярной рыбой у россиян (п подсчетам аналитической компании NTech, его доля в потреблении составляет 31%). Продажи рыбы в целом в 2025 году в натуральном выражении снизились на 8% год к году, в денежном, наоборот, выросли на 14% год к году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Азия клюнула на рыбку».