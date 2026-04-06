Сенатор Косачев назвал некорректными условия выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев раскритиковал слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о возможном выходе страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае повышения цен на российский газ. Об этом он написал в Telegram.

Постановку вопроса господин Косачев назвал «некорректной». Он напомнил, что во время встречи Владимира Путина и премьер-министра Никола Пашиняна российский президент отметил, что в Европе цены на газ превышают $600 за 1000 куб. м, тогда как Россия поставляет его в Армению по $177,5 за 1000 куб. м.

Господин Косачев указал, что армянским политикам следует учитывать масштаб поддержки со стороны России и не спекулировать на гипотетических изменениях ценовой политики. «Нынешняя цена на российский газ — это и мощный стимул для развития многих секторов экономики Армении, и весомый фактор социальной и политической стабильности в стране»,— уверил господин Косачев.

Господин Симонян, когда заявлял о возможном запуске процедуры выхода из ОДКБ и ЕАЭС, выражал уверенность, что до повышения цен вряд ли дойдет. По его словам, между лидерами двух стран — президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном — в апреле состоялся очень хороший и эффективный разговор, который должен снять эту угрозу.

