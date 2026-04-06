В Великобритании начали кампанию против применения каннабиса в медицинских целях

В Британии начали кампанию, направленную на ужесточение правил использования каннабиса в медицинских целях. Как сообщает ВВС, Александр Робинсон запустил кампанию под названием «Закон Оливера». Брат Александра Робинсона Оливер принимал каннабис для лечения депрессии, но это не помогло — мужчина покончил с собой.

Господин Робинсон обратился к британским парламентариям с требованием запретить назначение препарата людям с серьезными психическими заболеваниями, обязательно проводить личные, а не дистанционные консультации, а также создать специальный реестр в государственной системе здравоохранения Великобритании (NHS).

Оливер Робинсон покончил с собой в 2023 году. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что он боролся с тяжелой депрессией и отказался от традиционного лечения, предпочтя ему рецептурный каннабис.

Использование каннабиса в медицинских целях было легализовано в Великобритании в 2018 году. Однако в последнее время эксперты все чаще стали сомневаться в том, что такая терапия эффективна для лечения психических расстройств.

Екатерина Наумова