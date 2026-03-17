Ученые установили неэффективность каннабиса для лечения психических расстройств

Каннабис не эффективен при лечении распространенных психических нарушений, таких как депрессия, тревожные расстройства, анорексия, ПТСР и т. п. К такому выводу пришли ученые из университетов Австралии и Британии, которые изучили данные по вопросу использования каннабиоидов для лечения зависимостей и расстройств психического здоровья. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

В частности, ученые проанализировали результаты 54 исследований по этой теме и данные клиник, которые выдают пациентам каннабис по медицинским показаниям. В такие учреждения чаще всего обращаются пациенты с тревожными расстройствами, депрессией, хроническими болями, а также с другими проблемами. Ученые выяснили, что прием каннабиса совершенно бесполезен, к примеру, в случаях биполярных расстройств, СДВГ, обсессивно-компульсивного синдрома, никотиновой зависимости и др.

Комментируя данные исследования, профессор психиатрии Королевского колледжа Лондона сэр Робин Мюррей, отмечает, что он сам и другие ученые давно говорят об ограниченном терапевтическом эффекте каннабиса, «но мир не хочет этому верить». По его словам, идею эффективности продвигают индустрия производства каннабиса и клиники, использующие его для лечения, и они «вводят в заблуждение многих людей, которые ищут решения своих проблем». Ученый назвал такие клиники «наркодилерами для среднего класса».

