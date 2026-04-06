Футбольный клуб «Сочи» проиграл казанскому «Рубину» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сейчас «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» — седьмое.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 20-й минуте встречи забил Руслан Безруков. На 64-й минуте нападающий «Сочи» Захар Федоров не забил в пустые ворота из пределов вратарской площади.

У казанского клуба это — уже четвертая победа подряд. «Сочи» проиграл шестой матч подряд. Последний раз «Сочи» одержал победу в матче против «Ахмата» в 13-м туре РПЛ.

В следующем туре «Рубин» встретится с «Оренбургом» 11 апреля, матч пройдет в Казани. «Сочи» сыграет на выезде с ЦСКА.