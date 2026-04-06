Суд изъял у бывшего главы «Уралуправтодора» более 1,5 млрд руб. по делу о коррупции

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск заместителя генпрокурора к бывшему руководителю «Уралуправтодора» Алексею Борисову, его родственникам и связанным лицам, передает РБК. В доход государства обращены денежные средства на сумму свыше 1,5 млрд руб., ответчиками по делу также проходили 17 физических лиц и ООО «С-ДСУ 111».

Процесс формально носил открытый характер, однако представителей прессы 2 и 6 апреля в зал не допустили. Защита просила отложить заседание, указывая на невозможность ознакомиться с материалами и подготовить позицию. Судья Юлия Лекомцева отклонила ходатайство.

В ноябре 2024 года Борисова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено в январе 2025 года. По данным Генпрокуратуры, в 2016–2019 годах Алексей Борисов обеспечил заключение 12 госконтрактов на 1,5 млрд руб., привлекая фиктивные субподрядные организации. Средства предназначались для ремонта трассы М-5 «Урал» и других дорог межрегионального значения.

Надзорное ведомство считает, что Борисов использовал служебное положение для личного обогащения и организовал схему закупок, при которой в тендерах участвовали подконтрольные структуры. Это позволяло получать выгоду вне зависимости от победителя торгов.

Алексей Борисов возглавил ФКУ «Уралуправтодор» в 2016 году по приказу руководителя Росавтодора и занимал этот пост до 2019 года. В марте 2020 года он перешел на должность первого заместителя председателя правления ГК «Автодор», где курировал техническую политику.