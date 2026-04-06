Вознаграждения топ-менеджменту крупных банков в 2025 году выросли всего на 2,8%

По итогам 2025 года суммарное вознаграждение ключевого менеджмента 15 крупнейших российских банковских групп составило более 63 млрд руб., увеличившись всего на 2,8% по сравнению с предшествующим годом. Это следует из опубликованных отчетностей по МСФО.

Лидером по выплатам остался Сбербанк, увеличивший вознаграждение на 15% до 29 млрд руб. Значительный рост начислений — на 65%, до 12,8 млрд руб. — показали «Т-Технологии», где в программах мотивации задействовано более тысячи сотрудников. В то же время половина банков, включая Экспобанк и МТС-банк, сократили выплаты. В случае МТС-банка это связано с высокой базой предшествующего года, когда топ-менеджмент получил разовые бонусы за проведение IPO.

В 2024 году рост выплат вознаграждений составил 20%. Динамика соответствует совокупному финансовому результату групп: их чистая прибыль за минувший год выросла на 1,1% против 6,7% годом ранее.

