Москва осталась без главного по фасадам

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов написал прошение об отставке, сообщили в столичной мэрии. Занимавший этот пост почти 14 лет господин Кузнецов запомнился кураторской работой в парке «Зарядье», реконструкцией стадиона «Лужники» и программой благоустройства набережных. Опрошенные “Ъ” эксперты связывают его отставку с реформой управления архитектурной отраслью, начавшейся в 2025 году с фактического упразднения Москомархитектуры. В мэрии заявили “Ъ”, что Сергей Кузнецов внес «важный вклад» в развитие Москвы и что городские власти продолжат сотрудничество с ним как с экспертом.

Сергей Кузнецов целых 14 лет направлял изменения в облике столицы

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Кузнецов целых 14 лет направлял изменения в облике столицы

Об отставке Сергея Кузнецова с поста главного архитектора Москвы 3 апреля сообщили на сайте столичной мэрии. Уточнялось, что чиновник был уволен по собственному желанию. Его преемник пока назван не был.

Выпускник Московского архитектурного института Сергей Кузнецов пришел на службу в 2012 году, оставив ради нее должность руководящего партнера объединения «Speech Чобан & Кузнецов». До назначения в мэрию он разрабатывал генплан Сколково, медиацентр Олимпийских игр в Сочи и Музей архитектурной графики в Берлине. Представлявший его в 2012 году Марат Хуснуллин (занимал тогда должность столичного вице-мэра) говорил, что власти пересмотрели «огромное количество кандидатов», но многие архитекторы были не готовы «оставить свои частные практики».

За время работы Сергея Кузнецова был сформирован современный архитектурный облик Москвы, заявил “Ъ” столичный вице-мэр по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. Он упомянул знаковые объекты, которые курировал господин Кузнецов,— строительство парка «Зарядье», дворца художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой, нового кампуса МГТУ имени Баумана и кластера «Ломоносов», а также реконструкцию стадиона «Лужники» к чемпионату мира по футболу 2018 года. При Сергее Кузнецове была запущена программа благоустройства столичных набережных и разработаны архитектурные решения новых небоскребов в «Москва-Сити», напомнил чиновник.

Сам господин Кузнецов вспоминал в недавнем интервью «Ъ-Weekend», как на одном из первых совещаний с участниками рынка предложил «постепенно отказываться от типовой застройки советского образца в пользу массовой архитектуры принципиально иного качества». По его словам, «последовала колоссальная негативная реакция». «Страсти кипели. Меня с командой обвиняли в том, что мы хотим убить домостроительные комбинаты, уничтожить промышленное проектирование, лишить кучу людей рабочих мест,— рассказал он.— Но ведь все сейчас работают. А строят совершенно иначе — и невозможно угадать, что эти дома сделаны на тех же комбинатах».

Искусствовед и бывший директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева вспоминает: к моменту прихода Сергея Кузнецова архитектурная и градостроительная политика Москвы «была крайне конфликтной средой», так как последние годы правления мэра Юрия Лужкова «сопровождались скандалами вокруг бесконечной точечной застройки и разрушения исторической среды». При Сергее Собянине в мэрии решили сделать должность главного архитектора не только административной, но и публичной — и важным инструментом новой политики стали открытые международные конкурсы, добавляет эксперт: «Власти начали обсуждать проекты с архитекторами, девелоперами и обществом». В своем Telegram-канале госпожа Лихачева называет Сергея Кузнецова медиатором этого процесса.

Но в конце 2025 года в области управления городской архитектурой началась реформа. Была фактически упразднена Москомархитектура — она стала частью департамента градостроительной политики Москвы. Господин Ефимов объяснял это «РИА Новости» желанием «упростить порядок администрирования смежных вопросов». «Увязка этих двух блоков для инвесторов спрямила путь до конечного решения, упростила внутреннее администрирование и управление процессами»,— заявлял вице-мэр.

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков называет отставку господина Кузнецова ожидаемой: «О том, что это вопрос времени, стало ясно после прихода Владимира Ефимова (в апреле 2024 года.— “Ъ”) и упразднения Москомархитектуры».

Координатор градозащитного движения «Архнадзор» Константин Михайлов также считает отставку «частью плана преобразований», который «начался с упразднения Москомархитектуры». Господин Шумаков напоминает, что Сергей Кузнецов, в отличие от времен Юрия Лужкова, не возглавлял Москомархитектуру, а был первым замглавы этой структуры: «Поэтому принципиальных мощных решений он не принимал. Грубо говоря, смотрел за фасадами зданий, вывесками, рекламой в городе, световыми решениями. Что касается архитектурных конкурсов — их было объявлено много, но до реализации, к сожалению, дошли немногие». «Эта должность (главного архитектора города.— “Ъ”) практически стала чистой формальностью»,— полагает господин Михайлов.

Господин Ефимов сказал “Ъ”, что Сергей Кузнецов «внес важный вклад в развитие столицы» и в мэрии продолжат сотрудничество с ним в качестве эксперта. «Москва не стоит на месте, город продолжает развитие. В последние годы задача главного архитектора была в первую очередь административной, связанной с координацией процессов по принятию решений об облике объектов в городе»,— добавил вице-мэр. По словам чиновника, итоговое решение сейчас принимается коллегиально на комиссии под председательством столичного мэра Сергея Собянина: «Такая практика сохранится и в дальнейшем».

Александр Воронов, Мария Барановская, Дарья Шелудякова