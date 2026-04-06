ХМАО и ЯНАО вошли в топ-5 регионов РФ по уровню зарплат в малых городах

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял второе место в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Согласно исследованию «РИА Новости», по итогам 2025 года средняя зарплата здесь составила 158,3 тыс. руб. в месяц, что позволяет приобрести 5,46 фиксированных наборов товаров и услуг.

Лидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ с 150 тыс. руб. и 5,56 набора, на третьем месте — Магаданская область (179 тыс. руб. и 5,46 набора), на четвертом — Чукотка (186 тыс. руб. и 4,63 набора). Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (ХМАО-Югра) занял пятую позицию с 125 тыс. руб. в месяц (4,45 набора).

Тюменская область расположилась на 18-м месте с 78,2 тыс. руб. и 3,42 набора. Свердловская область оказалась лишь на 33-й позиции (73,4 тыс. руб.). Житель малого или среднего города региона может приобрести 2,97 фиксированного набора на одну зарплату.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что на Ямале за прошлый год отраслью с наивысшей зарплатой стала добыча нефти и газа. Средний доход в отрасли по региону — 249 тыс. руб.

Полина Бабинцева