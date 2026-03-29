Ямал вошел в топ-5 регионов по уровню зарплат в отраслях

В числе 15 регионов с высоким уровнем зарплат в определенных отраслях на четвертом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), следует из данных рейтинга «РИА Новости». На Ямале за прошлый год отраслью с наивысшей зарплатой стала добыча нефти и газа. Средний доход в отрасли по региону — 249 тыс. руб.

Кроме того, Тюменская область (добыча нефти и газа — 209 тыс. руб.) оказалась на 11-м месте, а Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (производство нефтепродуктов — 158 тыс. руб.) на 24-м месте, Свердловская область (IT — 146 тыс. руб.) на 28-м месте.

Ранее Свердловская область вошла в топ-15 регионов по уровню доходов населения. По информации аналитиков, среднедушевые доходы населения Свердловской области в третьем квартале 2025 года составили 74,9 тыс. руб., а динамика реальных расходов относительно того же периода 2024 года — 101,8%. Соотношение доходов населения и фиксированного набора потребительских товаров и услуг составило 3.

При этом среди других регионов Уральского федерального округа (УрФО) второе место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ со среднедушевым доходом в 157,7 тыс. руб. и соотношением 5,4. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) оказался на 16-м месте (84,4 тыс. руб., 2,98), Тюменская область — на 41-м (54,8 тыс. руб., 2,38).

Алексей Буров