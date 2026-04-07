Аналитики допустили нехватку топлива в сезон высокого спроса в России

Аналитики считают, что введенный с 1 апреля запрет на экспорт не сможет полностью стабилизировать ситуацию на топливном рынке, так как дополнительные объемы горючего будут «съедены» простоями нефтеперерабатывающих заводов. Хотя запрет оставляет в стране лишние 6–7 тыс. тонн бензина в сутки, этот объем нивелируется выпадающими мощностями переработки, считают в аналитической группе «Компания Уфаойл».

Ситуация осложняется накопленным отложенным спросом в преддверии весенне-летнего сезона. Текущих запасов достаточно для компенсации выхода из строя одного крупного НПЗ, однако одновременное повреждение нескольких объектов создаст критическую нагрузку на логистику, сообщил главный аналитик компании «Пролеум» Андрей Дьяченко.

В марте объем продаж бензина на Петербургской бирже с отгрузкой напрямую с НПЗ сократился на 8%, или на 70 тыс. тонн к февралю. Суточный объем биржевых продаж топлива в конце месяца остановился на отметке 32 тыс. тонн, подсчитали в «Компании Уфаойл». С конца февраля по конец марта оптовые цены на нефтепродукты в РФ выросли более чем на 12%.

В этих условиях биржа снизила допустимый рост котировок бензина и дизтоплива, были сужены диапазоны допустимых цен в заявках для разных способов поставки. Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев сообщил, что сужение ценовых коридоров на бирже спровоцировало уход участников в мелкооптовый сегмент и прямые контракты в обход площадки.

