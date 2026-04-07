Ищи накладную в поле

Ассоциация «Народный фермер» обратилась в Минтранс с просьбой освободить малые компании АПК от обязанности составлять электронные транспортные накладные (ЭТрН) при перевозках грузов в пределах одного хозяйства (в том числе продукции на собственную переработку). Такое требование к перевозчикам должно вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Среди аргументов фермеров — избыточное регулирование, проблемы со связью, дополнительные затраты на софт и технику. В Минсельхозе предложения ассоциации поддерживали, в Минтрансе аграриев успокоили своеобразно, отметив, что, в отличие от грузовых автомобилей, на тракторы ЭТрН составлять будет не надо.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фермеры заявляют, что пока не готовы к цифровизации своих внутрихозяйственных перевозок

Ассоциация «Народный фермер» направила обращение главе Минтранса Андрею Никитину (есть у “Ъ”) с просьбой освободить малых сельхозпроизводителей от обязанности составлять электронные транспортные накладные при внутрихозяйственных перевозках своей продукции и других грузов, необходимых для собственного производства (например, с поля на склад). Поясним, ЭТрН — это цифровой документ, который фиксирует факт перевозки груза и вносится в госинформсистему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). С 1 сентября 2026 года, согласно недавним поправкам в законодательство, наличие ЭТрН станет обязательным для всех типов перевозок (см. “Ъ” от 18 марта).

По словам зампреда ассоциации Бабкена Испиряна, фермерам нужен переходный период до 2028 года, в течение которого будет возможным составление привычных бумажных накладных.

Свою просьбу ассоциация объясняет, в частности, тем, что около 300 населенных пунктов (только по официальным данным без учета поселений менее 100 человек) не охвачены интернетом. «В полевых условиях оформление и подписание ЭТрН в момент отгрузки становится технически невозможным, что создает риски простоя техники, срыва сроков поставки и порчи продукции»,— говорится в письме. Также в числе технических проблем — отсутствие ГИС ЭПД и операторов ЭДО в «белых списках» Минцифры (перечень ресурсов, доступ к которым остается разрешенным даже при отключении интернета).

Беспокоит аграриев и создание избыточной административной нагрузки: сейчас одно хозяйство взаимодействует в среднем с 6–7 информсистемами, а дублирование функций приводит к многократному вводу данных и увеличивает вероятность ошибок. Также, предупреждают в ассоциации, нововведения потребуют и финансовых затрат на смартфоны и программное обеспечение (ПО): аграриям на общем режиме налогообложения поддержание ПО обойдется в 40–50 тыс. руб. в год. Обостряет ситуацию и кадровый вопрос: водители и специалисты, говорится в письме, зачастую не готовы к работе с электронными подписями и мобильными приложениями, а обучение также потребует затрат.

Среди иных трудностей — неготовность контрагентов к нововведениям (если хоть один участник цепочки не подключен к ЭДО, процесс отгрузки останавливается) и отсутствие весового оборудования на поле, что повышает риск признания информации недостоверной. В среднем, по данным ассоциации, 12–15% накладных содержат ошибки — их приходится аннулировать и переделывать, а задержки в ходе уборочной кампании ведут к убыткам.

В Минсельхозе “Ъ” сообщили, что поддерживают инициативу об освобождении малых сельхозпроизводителей от обязанности оформлять ЭТрН при внутрихозяйственных перевозках, которые осуществляются без смены собственника.

В Минтрансе, рассмотрев обращение ассоциации, пояснили “Ъ”, что при перевозке грузов самоходными машинами (включая тракторы и сельскохозяйственные машины) либо другими механическими транспортными средствами, не относящимися к легковым или грузовым автомобилям, оформление перевозочных документов, в том числе в электронном виде, не предусмотрено. При этом тему регулирования перевозок грузовиками и другим автотранспортом в ведомстве комментировать не стали.

Пока полного понимания, как будет работать новая система, у аграриев нет. В ассоциации «Народный фермер» отмечают, что каких-либо исключений для внутрихозяйственных перевозок нормативно не установлено, а обязанность по переходу на ЭТрН возникает уже с 1 сентября. Председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров добавляет, что изменения не учитывают специфику полевых работ и внутрихозяйственных процессов (например, ремонт пробитого колеса или доставка семян на поле, отгрузка в нерабочее время бухгалтерии). «Бизнес задается и вопросом о цели сбора данных для Минтранса, который не является налоговым органом, но при этом требует предоставления данных о перемещении всех грузов с указанием их наименований и веса»,— говорит фермер.

Анна Королева