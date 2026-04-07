Свидетельство о смерти

Свастика на прикладе, убийство в день рождения губернатора, задержание подозреваемого по отпечаткам на пивных бутылках и оправдание подсудимого, которого правоохранители считали главным исполнителем. Двадцать лет назад в Санкт-Петербурге застрелили сенегальского студента Самбу Лампсара. «Ъ Северо-Запад» вспоминает историю преступления, которое потрясло не только Россию, но и другие страны, и рассказывает, как удалось обезвредить одну из самых жестоких ультраправых группировок в истории города — банду Боровикова - Воеводина.

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Гражданская панихида по убитому в воскресенье индийскому студенту Медицинской академии имени Мечникова Сингху Нитеш Кумару у общежития на улице Кирилловской, 14, где было совершено нападение

В Сенегале Самба Лампсар считался одним из лучших выпускников, поэтому поступить в именитый Университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича он смог по конкурсу, а не на льготных условиях. До получения диплома сенегальцу оставалось всего пару месяцев. В зачетке — в основном четверки да пятерки. Дальше в планах была аспирантура. Его мать, преподаватель русского языка в Дакаре, которая сама еще в 1960-е отучилась в Москве на филолога, говорила, что Россия для сына стала второй родиной. Он и сам помогал приехавшим в РФ на учебу африканцам адаптироваться в чужой стране, активно развивал самоуправление в сообществе иностранных студентов, проводил для петербургских школьников «Уроки дружбы», выступал на музыкальных вечеринках и днях факультетов.

Ранним утром 7 апреля 2006 года Самба возвращался из некогда модного клуба Apollo на Измайловском проспекте. Вместе с ним шли еще пятеро земляков. Это заведение тогда гремело. Гостей своими сетами там радовали как популярные российские диджеи тех лет — Володя Фонарь или DJ Ромео, так и европейские хаус-продюсеры первой величины — Benny Benassi, Dr. Kucho и многие другие. Правда, сам владелец Apollo, Артуш Чатикян, в 2011-м сядет на девять лет за убийство диджея Дмитрия Кравченко, но это совсем другая история. По четвергам в клубе проводилась Black & White Party — самая известная в городе вечеринка в стиле R&B. Знали об этом месте, разумеется, и местные бритоголовые.

Шестеро молодых людей направились к станции метро «Технологический институт» по 5-й Красноармейской. У дома №17 из подворотни раздались выкрики — нецензурная брань, перемежаемая расистскими кричалками. Затем выстрел.

Пуля из помпового ружья попала Самбе в шею. Он упал лицом в асфальт и больше не двигался. Остальные бросились врассыпную. Исполнитель скрылся в соседнем дворе, бросив ствол. Товарищи погибшего успели разглядеть киллера: славянская внешность, 26–28 лет, худощавый, рост 175–180 см, темная куртка поверх светлой рубашки, голубые джинсы. На брошенном дробовике ТОЗ-194–01 следователи обнаружили свастику и надпись «WP» («White power» — лозунг сторонников превосходства «белой расы», с англ. — «белая сила», международное движение National Socialism/White Power (NS/WP) признано террористической организацией и запрещено на территории России.— «Ъ Северо-Запад»).

Особую остроту и без того резонансному убийству придало и то, что оно произошло в день рождения тогдашнего градоначальника, ныне председателя Совета федерации — Валентины Матвиенко. В Смольном тогда ограничились коротким сообщением: Валентина Ивановна в курсе, ситуация под контролем.

Было возбуждено дело по статье об убийстве на почве национальной ненависти (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Прокурор города Сергей Зайцев пояснил: это сделано для «упреждающей работы», а окончательные выводы, несмотря на свастику на дробовике и соответствующие надписи, делать пока преждевременно.

На следующий день, 8 апреля, сотрудники милиции задержали первого подозреваемого. Им оказался 28-летний электрик Алексей Кутарев. Улики выглядели убедительно: он жил в двух шагах от места преступления — в доме №28 по той же 5-й Красноармейской. К тому же имел судимость за незаконное хранение оружия. Рядом на мусорной площадке нашли пивную бутылку с его отпечатками пальцев. Из шкафа изъяли темную куртку, светлую рубашку и голубые джинсы.

Друзья убитого африканца опознали в Кутареве того самого человека с ружьем. Прокуратура заявила, что у нее достаточно доказательств для предъявления обвинения. Электрика арестовали.

Его отец Сергей Кутарев, сам в прошлом сотрудник милиции, в виновности сына усомнился. «У нас забрали старую куртку, которая в кладовке валялась. Будут искать пороховую гарь»,— рассказал он тогда журналистам. Алексей, подчеркнул он, просто не мог выбежать из квартиры, выстрелить, быстро вернуться и спокойно лечь спать. Отец оказался прав. Новых улик так и не нашли: на одежде не было следов пороха, на оружии — его отпечатков. Свидетели подтвердили, что ночь Кутарев-младший провел дома. Через десять дней подозреваемого выпустили из-под стражи. «Они обязаны были меня проверить, учитывая мою прежнюю статью,— пожал плечами электрик.— Обращались со мной корректно, претензий не имею».

А дальше началось то, что оперативники называют выходом на след: через месяц после убийства, 18 мая, оперативники нагрянули в Приморский район. Целью был уже взятый на карандаш 22-летний скинхед Дмитрий Боровиков по прозвищу Кислый. Помповое ружье, из которого застрелили Самбу, привело сыщиков к его знакомому, а тот указал на Кислого.

Отец Дмитрия Боровикова тоже оказался сотрудником милиции — служил в уголовном розыске Адмиралтейского РУВД. Кислый с 16 лет начал «карьеру» в неонациской группировке «Шульц-88». Писал статьи для подпольных журналов «Made in St-Petersburg» и «Гнев Перуна», издавал собственный зин «Straight Edge — Шторм Чистой Крови». В «Шульц-88» он познакомился с Алексеем Воеводиным, известным как СВР («Сделано в России»). В 2002 году они вместе перешли в Mad Crowd — ультраправую банду футбольных хулиганов, сделавшую ставку на здоровый образ жизни и международные связи. Однако уже к 2003 году Боровиков понял: бравировать правой атрибутикой недостаточно, нужна тотальная конспирация. В своем окружении он запретил брить головы и носить «гады».

Члены новой группировки — ее журналисты позже назвали «Боевой террористической организацией» (БТО) — внешне ничем не отличались от обывателей, которых, тем не менее, глубоко презирали. Зато на вооружении у них были карабины, обрезы, пистолеты ТТ, взрывчатка, арбалет, охотничьи ножи и еще много чего.

В те годы неонацисты отметились серией очень громких убийств. 9 февраля 2004 года девятилетнюю таджикскую девочку Хуршеду Султонову зарезали в переулке Бойцова, неподалеку от дома Боровикова. 7 июня — расправились с подельниками радикалов Ростиславом Гофманом и Алексеем Головченко, которых заподозрили в намерении сдать банду: их расстреляли из арбалета и добили в лесу под Выборгом. 19 июня — из ружья через дверь собственной квартиры застрелили этнографа Николая Гиренко, выступавшего экспертом по делам националистов. 25 декабря 2005-го убили камерунца Канхема Леона. За месяц до убийства Самбы Лампсара от множественных ножевых ранений скончалась казашка Айнур Булекбаева. В конце марта 2006 года стамеской была убита в парадной девятилетняя мулатка Лилиан Сиссоко. Уже после выстрела на Красноармейской, ровно на день рождения Гитлера, возле своей общаги был зарезан индус Анджанги Кимшори Кумар. Убийства на национальной почве совершались почти каждый месяц на протяжении нескольких лет.

Едва ли в городе нашлась бы тогда хоть одна станция метро, где хоть раз в день американцу, китайцу, армянину, узбеку или еврею не разбивали бы лицо, резюмировал писатель.

Каждое преступление с национальной подоплекой городские власти комментировали в духе: «Не надо раздувать». Сначала, мол, нужно проверить все версии, вдруг это не нацизм, а просто хулиганство. Потом — что не надо делать из Петербурга «криминальную столицу» и устраивать «истерию в СМИ».

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ От здания городского суда к Смольному прошли шествием студенты из Вьетнама, Китая, Индии и африканских государств. Молча держа красные гвоздики и фотографии убитого вьетнамца Ву Ань Туана, студенты требовали справедливости к погибшим в Петербурге иностранным студентам

По Петербургу в те дни все же прокатилась волна протестов, в которых участвовали и сами студенты-иностранцы. Так, в апреле прокремлевским движением «Наши» был организован антифашистский марш, который был анонсирован как акция памяти убитого сенегальца, но собрал он не 5 тыс. человек, как обещали организаторы, а около 1,5 тыс. — в основном школьников. Тогда около 150 африканцев вышли на проезжую часть Невского проспекта и двинулись к площади Восстания, скандируя «Россия для всех» и «Долой фашизм». Милиционеры пытались оттеснить их на тротуар, но колонна прорывалась обратно. Как писал в те дни «Ъ», на углу с Малой Садовой улицей двое молодых людей в кожаных куртках сделали замечание шествию и были атакованы чернокожими — драку растащили сотрудники правопорядка. «Где скины?! Где они сегодня?»— агрессивно выкрикивала толпа.

Не заставил себя ждать и международный резонанс. Митинги против нацизма прошли в Италии и Франции, о российских скинхедах писали первые полосы британских и немецких газет.

Госпожа Матвиенко высказалась тогда на эту тему так: «За этими преступлениями стоят "кукловоды", которые хотят очернить Петербург в преддверии саммита "большой восьмерки". Исполнители уже найдены, затем будут выясняться заказчики. И уже понятно, что следы ведут в Москву».

К апрелю 2006-го Боровиков уже более года находился в федеральном розыске с пометкой «особо опасен» и «при задержании может оказать активное сопротивление». 18 мая силовики устроили засаду у дома, где скрывался Кислый. При задержании он бросился на оперативников с ножом и получил пулю в голову.

Боровикова похоронили, но БТО — нет. Смерть радикала не поставила точку, а, напротив, только размотала клубок.

Изучив окружение погибшего, следователи поняли, что имеют дело не с компанией маргиналов, а с настоящей бандой, законспирированной и вооруженной до зубов. В нее входили осколки различных скинхед-группировок, объединенных общей целью. В ходе масштабных обысков, прошедших в городе в мае, изъяли взрывчатку, оружие и литературу экстремистского толка. За решетку отправились пятеро. Среди задержанных оказались и те, кто вскоре станет главными фигурантами: Павел Гусев («Ржевский») и Андрей Малюгин («Боец») — бывший контрактник, воевавший в Чечне, обладатель крапового берета. К тому моменту идеолог группировки Алексей Воеводин и его подельник Артем Прохоренко уже находились за решеткой. Их осудили за разбойные нападения на почтовые отделения — деньги нужны были на финансирование БТО.

Обвинительное заключение, утвержденное в конце 2008 года, насчитывало 25 эпизодов преступной деятельности. Банде инкриминировали не только расстрел Самбы Лампсара, но и убийство эксперта Гиренко, а также расправы над гражданином КНДР Ким Хен Иком и Хуршедой Султоновой. Суд над членами банды Боровикова — Воеводина начался 27 февраля 2009 года и длился более двух лет. На скамье подсудимых оказались 14 человек. 19 мая 2011 года коллегия присяжных вынесла вердикт. Виновными признали 12 фигурантов. Двоих — Гусева и Малюгина — оправдали. Первому вменяли покушение на убийство нигерийца, второму — расстрел сенегальца Лампсара и убийство таксиста.

14 июня судья Вадим Шидловский огласил приговор: лидеры банды — Алексей Воеводин и Артем Прохоренко — получили пожизненные сроки. Последний просил 25 лет, но суд посчитал его «исключительно опасным для общества».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Приговоренный к пожизненному заключению Алексей Воеводин перед оглашением приговора ОПГ Боровикова — Воеводина в городском суде

Остальные виновные отправились в колонию на сроки от 7 лет 2 месяцев до 18 лет: Алексей Костраченков («Ариец») — 18 лет, Сергей Румянцев — 12 лет, Роман Орлов — 11,5 года, Андрей Костраченков («Мардук») — 8 лет, Денис Харчев («Пэрри») — 7 лет 2 месяца. Еще четверо фигурантов, включая Андрея Конакова и Евгения Закалистова, получили условные сроки.

СВР отправили отбывать пожизненное заключение в ИК-18 особого режима «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Там он, к слову, продолжил проявлять свою сущность. Уже через пять лет, в сентябре 2016 года, Воеводин насмерть забил 46-летнего арестанта. Некоторое время он сидел вместе с петербургским серийным убийцей Дмитрием Вороненко, которого тоже избил из-за того, что тот был «похож на выходца из Средней Азии». Позже неонацист получил еще одно пожизненное — за убийство с особой жестокостью и истязания сокамерника. За годы заключения Воеводин запомнился и тяжбами с «Почтой России» из-за задержки письма от жены, а также иском к ФСИН на полмиллиона рублей за отсутствие горячей воды и телевизора.

Примерно за год до своей смерти сенегалец рассказал газете «Связист.spb» о том, как важны мир, дружба и взаимопонимание между людьми. В СПбГУТ им. Бонч-Бруевича была учреждена стипендия имени Самбы Лампсара — это именная выплата, которой поощряют студентов за выдающиеся успехи в учебе, научной, творческой и общественной деятельности.

Андрей Кучеров