Минобрнауки распределило квоты на правительственные стипендии

Минобрнауки утвердило квоты на стипендии правительства для студентов, курсантов и слушателей вузов на 2026–2027 учебный год. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Наибольшее число стипендий выделено по направлению «Инженерное дело, технологии и технические науки» — 1 690. По «Наукам об обществе» предусмотрено 1 413, по «Здравоохранению и медицинским наукам» — 763, по «Образованию и педагогическим наукам» — 517.

По «Математике и естественным наукам» установлено 339 стипендий, по «Гуманитарным наукам» — 289, по «Сельскому хозяйству» — 185, по «Искусству и культуре» — 178. Отдельная квота предусмотрена по направлению «Оборона и безопасность государства. Военные науки».