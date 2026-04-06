Цена на дизельное топливо в Германии установила рекорд

6 апреля цена дизельного топлива в Германии достигла €2,487 за литр, что, по данным немецкой автомобильной ассоциации ADAC, является рекордным значением. Подорожание топлива вызвано ростом мировых цен на нефть на фоне продолжающегося ближневосточного конфликта и затрудненного судоходства в Ормузском проливе.

Сдержать цены на дизель не помогли даже недавние меры правительства Германии, которое на прошлой неделе приняло закон, допускающий повышение цен на топливо лишь раз в сутки. Закон вступил в силу 1 апреля.

Специалисты ADAC уже выразили тревогу в связи с рекордным ростом цен на топливо. Они призвали власти повлиять на ситуацию путем временного снижения налога на продажу энергоносителей.

Екатерина Наумова