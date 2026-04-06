Трамп: иранцы хотят слышать взрывы бомб

Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Ирана расстраиваются, когда не слышат взрывов бомб в стране, так как ждут смены власти. По его словам, они не выходят на протесты против руководства только из-за угрозы смерти.

«Они знают, что если выйдут протестовать, их тут же застрелят»,— сказал Дональд Трамп журналистам. «Иранцы будут бороться, когда будут знать, что их не убьют и когда у них будет оружие. Если бы у некоторых из них было бы оружие, знаете, что произошло бы? Иранский режим рухнул бы за пару секунд»,— добавил президент США.

По утверждению Дональда Трампа, США направляли вооружение «определенной группе людей», чтобы те передали его народу Ирана для борьбы с властями изнутри. Но в итоге, по его словам, эти люди «оставили оружие себе», из-за чего он «очень разочарован». «Они заплатят за это высокую цену»,— заверил президент США. Он не уточнил, о ком идет речь. Однако в начале американо-израильской операции СМИ сообщали, что Белый дом вел переговоры с курдскими формированиями о смене власти в Иране.

Как писала The New York Times, израильский «Моссад» убеждал Дональда Трампа, что после начала военной операции в Иране можно будет мобилизовать иранскую оппозицию и спровоцировать массовые протесты, которые приведут к краху правительства. Однако план не реализовался. По оценкам разведки США и Израиля, которые приводит газета, «страх перед иранскими военными и полицией» снизил вероятность массовых протестов.

