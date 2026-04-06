Космический корабль Orion вошел в гравитационную зону Луны

Космический корабль Orion миссии Artemis II вошел в зону гравитационного влияния Луны, сообщили в NASA. Экипаж установит рекорд по удалению от Земли и выполнит облет спутника.

Фото: NASA / Handout. / Reuters

Облет Луны будет транслироваться. Включение начнется сегодня в 20:00 мск. Трансляция будет включать прямое включение с камер, установленных на солнечных батареях корабля «Орион». Когда корабль зайдет за Луну, связь с экипажем прервется примерно на 40 минут из-за блокировки радиосигнала. Сам облет займет около семи часов.

Миссия Artemis II стартовала 2 апреля с мыса Канаверал в США. Полет проходит по траектории свободного возвращения без посадки, продолжительность составит около десяти суток. Проект рассматривается как этап подготовки к возвращению человека на Луну.

