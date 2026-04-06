В Дагестане эвакуируют людей из зоны подтоплений

На территории Дагестана остаются подтопленными более 2 тыс. жилых домов в 9 населенных пунктах, свыше 1,8 тыс. приусадебных участков и 173 участка дорог, сообщили в МЧС России. В 15 пунктах временного размещения находится 731 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко направил в Дагестан главного внештатного эпидемиолога и специалистов Федерального центра медицины катастроф — медики, сообщили в министерстве, уже начали вакцинировать население от гепатита А.

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. Новая волна ливневых осадков обрушилась на республику 4 и 5 апреля. Самая тяжелая ситуация сложилась в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушилась трехэтажная пристройка к жилому дому. В Дербентском районе разрушилась дамба на Геджухском водохранилище, МЧС эвакуировало из четырех микрорайонов более 4 тыс. человек. Поднятие уровня воды привело также к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе. Возбуждено два уголовных дела по факту гибели трех несовершеннолетних и женщины при перевозке на автомобилях по затопленным дорогам, сообщили в Следственном комитете России.

По оценкам главы Дагестана Сергея Меликова, непогода нанесла ущерб более чем 15 тыс. жителей республики. Он уже заявил о планах кабинета ввести в республике режим ЧС межрегионального характера — это позволит использовать для компенсаций пострадавшим и ликвидации последствий стихии не только региональные, но и федеральные средства.

Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и Сергею Меликову оказать необходимую помощь людям, пострадавшим в результате аномальных осадков. 7 апреля глава государства планирует провести совещание для обсуждения ситуации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным МЧС, на вечер понедельника в республике продолжаются дожди и сильный ветер до 20 м/с. Сохраняется угроза обвалов и камнепадов, схода селевых потоков. По прогнозу синоптиков, интенсивные дожди в Махачкале могут продлиться до конца текущей недели.

Мария Барановская