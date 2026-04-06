В Дагестане эвакуируют людей из зоны подтоплений

На территории Дагестана остаются подтопленными более 2 тыс. жилых домов в 9 населенных пунктах, свыше 1,8 тыс. приусадебных участков и 173 участка дорог, сообщили в МЧС России. В 15 пунктах временного размещения находится 731 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко направил в Дагестан главного внештатного эпидемиолога и специалистов Федерального центра медицины катастроф — медики, сообщили в министерстве, уже начали вакцинировать население от гепатита А.

Фото: РИА Новости

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. Новая волна ливневых осадков обрушилась на республику 4 и 5 апреля. Самая тяжелая ситуация сложилась в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушилась трехэтажная пристройка к жилому дому. В Дербентском районе разрушилась дамба на Геджухском водохранилище, МЧС эвакуировало из четырех микрорайонов более 4 тыс. человек. Поднятие уровня воды привело также к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе. Возбуждено два уголовных дела по факту гибели трех несовершеннолетних и женщины при перевозке на автомобилях по затопленным дорогам, сообщили в Следственном комитете России.

По оценкам главы Дагестана Сергея Меликова, непогода нанесла ущерб более чем 15 тыс. жителей республики. Он уже заявил о планах кабинета ввести в республике режим ЧС межрегионального характера — это позволит использовать для компенсаций пострадавшим и ликвидации последствий стихии не только региональные, но и федеральные средства.

Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и Сергею Меликову оказать необходимую помощь людям, пострадавшим в результате аномальных осадков. 7 апреля глава государства планирует провести совещание для обсуждения ситуации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным МЧС, на вечер понедельника в республике продолжаются дожди и сильный ветер до 20 м/с. Сохраняется угроза обвалов и камнепадов, схода селевых потоков. По прогнозу синоптиков, интенсивные дожди в Махачкале могут продлиться до конца текущей недели.

Мария Барановская

Потоп в Дагестане

Сильные дожди в регионе привели к подтоплению домовладений и электроподстанций, а также к ограничению подачи электричества почти в двух десятках районов республики

Фото: Russian Emergency Ministry Press Service / AP

5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище. МЧС начало превентивную эвакуацию населения из пяти населенных пунктов, откуда уже вывезли свыше 4 тыс. человек

Фото: Russian Emergency Ministry Press Service / AP

Из-за последствий непогоды временно запретили проезд автотранспорта на 13 участках автодорог. Глава республики Сергей Меликов заявил, что самая сложная ситуация помимо Махачкалы сложилась в селе Геджух Дербентского района, в Дербенте, в районе детского лагеря «Солнечный берег» Карабудахкентского района и в Хасавюртовском районе

Фото: Emergency Ministry of Dagestan / Handout / Reuters

В микрорайоне Пальмира (Махачкала) более 100 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Молодежки Народного Фронта» ведут аварийно-восстановительные работы

Фото: Администрация города Махачкалы

Добровольцы убрали 15 придворовых территорий, на 27 улицах развезли 7,5 тонн питьевой воды для 1,2 тыс. жителей, а также выдали продуктовые наборы при поддержке Российского Красного Креста. В первые дни волонтеры помогали эвакуировать людей и продолжат круглосуточную работу до полной стабилизации обстановки

Фото: Администрация города Махачкалы

К 5 апреля специалисты восстановили подачу электроэнергии примерно половине потребителей, оставшихся без света из-за непогоды

Фото: Администрация города Махачкалы

В Махачкале самые масштабные разрушения зафиксированы на улице Перова, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке. Из соседних строений эвакуировали около трехсот человек

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Почти 3,8 тыс. домов повреждены паводком в столице республики, более 170 улиц оказались подтоплены, эвакуировано более 750 человек

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

В связи с обрушением жилого дома в Махачкале возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ)

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

Экстренные службы Дагестана эвакуируют жителей из затопленных районов Махачкалы и с. Адильотар Хасавюртовского района

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Спасатели также эвакуируют домашних животных из зон подтопления

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Всего к ликвидации от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) уже привлечено более 670 человек и 224 единиц техники

Фото: Emergency Ministry of Russia / Handout / Reuters

Дополнительные силы задействованы на реках Тарнаирка и Черкес-Озень для расчистки и вывоза скопившегося мусора

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Работа спасательных служб

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

С 5 по 6 апреля в регионе прошли сильные дожди, ветер усилился до 20-23 метров в секунду. Жителей просят соблюдать меры безопасности и следить за обстановкой

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

