Баг не пропал даром

В конце марта некоторые пользователи мессенджера Мах заметили ошибку при отправке видеокружков. Файлы получали абсолютно не те юзеры, которым предназначалось сообщение. Некоторым пользователям понравилась идея. Как итог — появился такой сервис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Все началось, когда я опубликовал ролик в TikTok про баг в мессенджере Мах», — рассказывает создатель norminternet.ru Алексей Северцов. В комментариях под видео многие начали шутить, что готовы скачать Макс только ради функции просмотра случайных кружков. Но приложение нужно скачивать, да и не факт, что баг начнет работать именно у вас. Поэтому Алексей и придумал создать сайт, где эта опция будет гарантирована:

«Я буквально за 15 минут на коленке собрал такой сайт. Со вчерашнего вечера на него зашло почти 30 тыс. уникальных пользователей. Люди посмотрели 1,3 млн кружочков — это просто суперкруто. Нам уже написало очень много людей, которые хотели бы связаться с авторами понравившихся кружочков, чтобы отправлять им запросы и общаться. В идеале в планах — создать полноценное приложение для iOS и Android. Со мной связались многие разработчики, которые хотят поучаствовать, начали писать рекламодатели. Думаю, это вполне может перерасти в социальную сеть нового поколения».

Сайт работает уже третий день. Изначально за один записанный кружок можно было посмотреть один чужой, теперь доступ дают сразу к пяти роликам. И по словам создателя, в базе уже больше 300 тыс. видео. Также Алексей пытается поощрять создателей качественного контента. Каждому кружку можно ставить лайки, а это тоже дает дополнительные просмотры. Как убедился “Ъ FM”, пока рекламных вставок между роликами или баннеров на сайте не появилось. Хотя такие маркетинговые предложения владельцу уже поступали. Проект может оказаться прибыльным, однако в глобальную социальную сеть не вырастет, считает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак:

«Живых социальных сетей, которые создавались в России и собирали большую аудиторию, нет. Но с учетом того, что сам сервис — чат-рулетка — был очень популярен в России, он сможет влиться в рынок. Это сервис, где люди могут общаться друг с другом, и на этом можно зарабатывать.

С учетом наличия искусственного интеллекта точка входа сейчас значительно ниже, что позволяет быстрее добиться окупаемости. Бренды любят использовать медиаповоды, и при отсутствии других адекватных инструментов к таким сервисам будут приходить рекламодатели — те, кто работает с широкой аудиторией: Альфа-банк, Aviasales, различные FMCG-бренды».

Традиционно популярностью пользуются видео с домашними животными. Кроме того, создатель сайта допускает, что сервис превратится в дейтинг-приложение. Уже появилась целая категория кружков, где пользователи прямо заявляют, что находятся в поисках романтического партнера. Впрочем, технические возможности не всегда выдерживают наплыв юзеров. У редакторов “Ъ FM” получилось загрузить кружок не с первого раза – сервис просто выдавал ошибку. Впрочем, сам Алексей Северцов уверен в успехе своего проекта и объясняет, что он отвечает запросу зумеров на естественность:

«Я думаю, здесь классно то, что ты можешь абсолютно анонимно, ни в чем не стесняясь, записывать любые кружочки. Сейчас даже нельзя отменить отправку кружка, и это создает максимально живой контент. Ничего никто не монтирует, не выставляет ракурсы — все показывают буквально свою жизнь в прямом эфире абсолютно свободно».

Судя по комментариям в аккаунтах создателя сайта, основная аудитория сервиса по обмену видеокружками — подростки и студенты. А более возрастные подписчики шутят, что зумеры переизобрели забытые чат- рулетки.

Ульяна Горелова