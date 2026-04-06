Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Российские волейболистки выиграли первый международный турнир после допуска

Юношеская (до 17 лет) женская сборная России по волейболу выиграла турнир Cornacchia в итальянском Порденоне, выступив под национальным флагом. Эта победа стала первой в игровых видах после снятия санкций против российских спортсменов младших возрастов.

Турнир Cornacchia проводится с 1983 года и считается неофициальным Кубком мира среди юношей и девушек. На соревнование приглашаются как клубы, так и сборные резерва разных возрастов. Российская команда под руководством Александра Карикова взяла золото, не проиграв на турнире ни одной партии. В финале она разгромила в трех партиях итальянский «Арджентарио».

«В Италии мы увидели главное: команду, которая готова решать самые высокие турнирные задачи уже на официальных стартах,— сказал президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.— Что касается непосредственно игры, показательными можно считать полуфинал и матч за золото: соперники оказывали достойное сопротивление, но девушки не дрогнули и подтвердили свой статус. Хотелось бы отметить работу тренерского штаба во главе с Александром Кариковым, которому удалось не только подвести девушек к состязаниям в оптимальной форме, но и выстроить правильный эмоциональный климат в коллективе: если волнение и переживания у девушек и имелись, то на площадке этого заметно не было».

«Можно смело сказать, что возвращение отечественного волейбола на европейскую арену прошло успешно. Тем не менее впереди еще много работы: в первую очередь это связано с системами отбора на крупные международные турниры, в которые нужно заново интегрировать сборную России»,— добавил Шевченко, подчеркнув, что ВФВ «ожидает от Международной федерации волейбола и Европейской конфедерации волейбола практических шагов в этом направлении».

Арнольд Кабанов

