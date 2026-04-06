Госсуд разрешил рассматривать спор «Росатома» с поставщиком в арбитраже

Арбитражный суд Москвы подтвердил, что Российский арбитражный центр (РАЦ) вправе рассматривать иск структуры «Росатома» к АО «Приборы». «Приборы» пытались оспорить компетенцию РАЦ, утверждая, что спор носит публично-правовой характер, а потому не может рассматриваться в третейском суде. Но госсуд отклонил доводы ответчика.

Разногласия по поводу компетенции возникли в рамках тяжбы по иску структуры «Росатома» (АО «СНИИП») к АО «Приборы». Истец просил РАЦ взыскать с ответчика $905 тыс. неустойки по контрактам 2021 и 2025 годов. Однако «Приборы» выступили против рассмотрения спора в третейском суде, подав соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы (см. “Ъ” от 23 декабря 2025 года).

Позиция «Приборов» сводилась к тому, что тяжба носит публичный характер и подпадает под действие норм 223-ФЗ о закупках и 135-ФЗ о защите конкуренции, запрещающих передавать спор в арбитраж. Кроме того, вместо специального регламента для споров в атомной отрасли суд применил общий регламент арбитражного центра, что, по мнению ответчика, было неправомерно.

СНИИП возражал, что спор на самом деле носит обычный гражданско-правовой характер, а значит, на него не распространяются специальные ограничения. Арбитражный суд Москвы поддержал эту позицию в определении, опубликованном 4 апреля (.pdf). В решении сказано, что споры из договоров по 223-ФЗ при наличии оговорки могут рассматриваться в постоянно действующем арбитражном учреждении. Госсуд также отметил, что «Приборы» не являются специальным субъектом закупок, для которого действовали бы ограничения. Довод про регламент арбитражный суд тоже отклонил, поскольку это не имеет значения для вопроса о компетенции.

Столичный суд отдельно подчеркнул, что ранее по двум аналогичным делам между теми же сторонами заявитель не оспаривал компетенцию третейского суда — такое поведение, сказано в определении, является непоследовательным и свидетельствует о злоупотреблении правом.

Варвара Кеня