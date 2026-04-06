Командир «Союз МС-28» Сергей Кудь-Сверчков вышел в эфир «Ъ FM» с борта МКС

Радио «Коммерсантъ FM» провело сеанс связи с Международной космической станцией. На вопросы ведущего ответил летчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-28» Сергей Кудь-Сверчков.

Во время включения господин Кудь-Сверчков рассказал, как месяцами космонавты работают и живут на МКС. Он отметил, что находиться в космосе даже спокойнее, чем на Земле — на станции все распланировано и люди там живут по расписанию, и такой стабильности, как на МКС, нет нигде. Но, добавил он, на орбите космонавтам не хватает живого общения с близкими.

Это был первый случай связи со станцией в истории вещания «Коммерсантъ FM». Радиосигнал преодолел более 400 км.

Сергей Кудь-Сверчков — 142 космонавт России, впервые отправился в космос в октябре 2020 года в составе экипажа корабля «Союз МС-17». Господину Кудь-Сверчкову 42 года. Герой России, отмечен медалью Ю. А. Гагарина за успешное выполнение программ полета на МКС.