Ярославец с помощью громкой музыки добивался выселения соседей

В Ярославле собственник части жилого дома изводил своих соседей громкой музыкой, добиваясь продажи имущества. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав человека в регионе.

К омбудсмену Сергею Бабуркину обратилась жительница дома в Красноперекопском районе. Она сообщила, что жильцов изводит владелец части здания. Ярославец купил имущество в ноябре 2024 года, чтобы построить на месте дома пекарню. Он предложил владельцам жилья на первом этаже продать ему свои квартиры. Те отказались. Тогда собственник, не проживавший в помещении, стал дистанционно включать громкую музыку.

«Мы подскакиваем с постели в 6 утра, в том числе и в выходные дни, от сумасшедшего резкого грохота тяжелой музыки. И так продолжается до позднего вечера»,— процитировали в аппарате заявительницу.

Жильцы обращались в мэрию Ярославля и правоохранительные органы. Однако ни одна из мер результатов не принесла. Сергей Бабуркин тоже отправил запросы в указанные органы и предложил территориальной администрации официально уведомить собственника второго этажа о необходимости прекращения противоправных действий. Омбудсмен в качестве разъяснения добавил, что в случае невыполнения требований имущество нарушителя может быть продано на публичных торгах. После этого собственник перестал включать музыку, сообщили в аппарате.

Алла Чижова