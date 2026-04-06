«Нижнекамскнефтехим» подтвердил гибель 11 человек при пожаре на заводе

Во время поисковой операции на территории «Нижнекамскнефтехима», входящем в СИБУР, обнаружили тела еще четырех человек. Общее количество жертв пожара достигло одиннадцати. Продолжаются поиски еще одного сотрудника, сообщили в компании.

Пресс-служба завода добавила, что в медицинские учреждения Москвы, Казани и Нижнекамска доставлены 25 пострадавших. Состояние пациентов улучшается: часть переведена из реанимации в общие палаты, один человек выписан.

Семьям погибших выплачивают по 10 млн руб., пострадавшим — по 3 млн руб. с компенсацией последующей реабилитации. С родственниками работают корпоративные психологи.

31 марта на заводе в Нижнекамске произошли взрыв и пожар. Причиной назван технологический сбой. Открытое горение ликвидировали утром 1 апреля.

