Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим» — главное

На заводе ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) в Нижнекамске произошел пожар. По данным компании, два человека погибли, более 70 пострадали. Предварительная причина — сбой в работе оборудования. Возгорание локализовано. Что известно о происшествии — в материале «Ъ-Волга-Урал».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Нижнекамскнефтехим»

В 13:53 Росавиация сообщила об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Бегишево. Через 10 минут ограничения были сняты. В 13:55 информацию о происшествии подтвердил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Он уточнил, что речь идет о внутренней производственной аварии, а данные о возможном внешнем воздействии не подтверждаются.

В 14:23 СИБУР сообщил, что на заводе произошел технологический сбой оборудования, за которым последовало возгорание. Местные жители сообщали о громком взрыве и жаловались на запах химии. По данным мэра, ЧП затронуло жилой сектор — в некоторых домах выбиты окна.

По данным компании, два человека погибли, восемь госпитализированы, 64 получили повреждения легкой степени тяжести и получили помощь на месте. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщило о трех погибших.

На место направлены 19 бригад медиков, в том числе шесть из Набережных Челнов, две бригады медицины катастроф, а также вертолет санавиации со специалистами РКБ, сообщили «Ъ Волга-Урал» в Минздраве республики.

Пожару присвоен наивысший ранг сложности, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Площадь пожара пока уточняется, сообщили «Ъ Волга-Урал» в ГУ МЧС России по республике.

Как сообщил мэр Нижнекамска, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано. Кроме того, в городе отменены все культурные, спортивные и массовые мероприятия.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По версии следствия, причиной хлопка могло стать нарушение технологического процесса. Прокуратура Татарстана начала проверку, на место выехал прокурор Нижнекамска Ильнур Гаянов.

Анар Зейналов