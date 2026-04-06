Экс-сотрудникам военно-космической академии дали до 5 лет за хищения

Суд в Санкт-Петербурге признал виновными в мошенничестве четырех бывших сотрудников Военно-космической академии имени Можайского. Полковника Кирилла Цветкова приговорили к 5 годам общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Три года колонии назначили подполковнику Артемию Павлову. По два года условно назначили Андрею Назарову и Владимиру Авдееву, сообщили в СКР.

Суд установил, что в 2021-2023 годах академия заключила госконтракты по разработке программного обеспечения с предприятиями. Стоимость работ превысила 300 млн руб. В это же время злоумышленники фиктивно устроили более 150 человек. Выделенную на них зарплату фигуранты присваивали себе. Ущерб превысил 16,7 млн руб.

Также в 2022-2023 годах Цветков получил взятку на 800 тыс. руб. от представителя компании за помощь в заключении договора по разработке программного обеспечения. При этом полковник не обладал такими полномочиями.

Помимо лишения свободы, Цветкова и Павлова лишили воинских званий. С подсудимых солидарно взыскали более 1,6 млн руб. По ходатайству следствия суд арестовал автомобили, деньги и недвижимость осужденных общей стоимостью свыше 30 млн руб.

