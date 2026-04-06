Хинштейн назвал приговор экс-губернатору Смирнову «приговором коррупции»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал приговор бывшему главе региона Алексею Смирнову, осужденному на 14 лет колонии строгого режима за взятки, «приговором масштабной коррупции».

Господин Хинштейн заявил, что взяточничество в Курской области «цвело пышным цветом последние годы». «Будем делать все, чтобы выжигать ее каленым железом»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Господин Хинштейн отметил, что сегодняшний приговор Смирнову может быть изменен, поскольку правоохранительные органы еще расследуют коррупционные уголовные дела, к которым причастен экс-губернатор. «Число этих дел, уверен, будет только возрастать. Правительство Курской области со своей стороны и впредь намерено этому только способствовать»,— написал он.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года. Ленинский суд Курска признал бывшего губернатора региона виновным в двух эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в 2022 году Смирнов получил 22 млн руб. от предпринимателей, занимающихся строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной и ремонтом школ.

Смирнов лишен звания заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства России. У осужденного конфисковано имущество и денежные средства на сумму 21 млн руб. Также бывшему губернатору назначен штраф в размере 400 млн руб. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

