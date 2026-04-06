Хинштейн назвал приговор экс-губернатору Смирнову «приговором коррупции»
Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал приговор бывшему главе региона Алексею Смирнову, осужденному на 14 лет колонии строгого режима за взятки, «приговором масштабной коррупции».
Фото: Константин Крупенин, Коммерсантъ
Господин Хинштейн заявил, что взяточничество в Курской области «цвело пышным цветом последние годы». «Будем делать все, чтобы выжигать ее каленым железом»,— написал глава региона в Telegram-канале.
Господин Хинштейн отметил, что сегодняшний приговор Смирнову может быть изменен, поскольку правоохранительные органы еще расследуют коррупционные уголовные дела, к которым причастен экс-губернатор. «Число этих дел, уверен, будет только возрастать. Правительство Курской области со своей стороны и впредь намерено этому только способствовать»,— написал он.
Алексей Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года. Ленинский суд Курска признал бывшего губернатора региона виновным в двух эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в 2022 году Смирнов получил 22 млн руб. от предпринимателей, занимающихся строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной и ремонтом школ.
Смирнов лишен звания заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства России. У осужденного конфисковано имущество и денежные средства на сумму 21 млн руб. Также бывшему губернатору назначен штраф в размере 400 млн руб. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.
