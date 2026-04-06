Иран отверг предложение о перемирии с США

Иран передал Пакистану, что не поддержит идею о временном прекращении огня с США и настаивает на полной остановке боевых действий. Власти Исламской Республики в ответе из 10 пунктов указали, что для заключения мира требуют в том числе договориться о протоколе безопасного прохода судов через Ормузский пролив и снятии санкций, пишет агентство IRNA.

Пожар в Тегеране, начавшийся после ракетного удара (6 марта 2026 года)

Фото: Social Media / Reuters Пожар в Тегеране, начавшийся после ракетного удара (6 марта 2026 года)

По данным агентства, среди других требований — помощь в восстановлении Ирана после завершения боевых действий и полное прекращение атак в регионе.

Чиновник Белого дома сообщил СМИ, что президент США Дональд Трамп еще не «подписал сделку» о прекращении огня с Ираном, военная операция продолжается. Сегодня вечером на пресс-конференции американский лидер сделает заявления по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

Axios писал, что Иран и США через посредников обсуждали возможность прекращения огня на 45 дней. Reuters затем сообщил, что Пакистан предложил сторонам немедленно остановить боевые действия, разблокировать Ормузский пролив и начать обсуждать мирное соглашение. Этот вопрос обсуждался минувшей ночью.

Лусине Баласян