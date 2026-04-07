«Алисе» помогут объясниться

«Яндекс» (MOEX: YDEX) предоставил бизнесу доступ к аналитике трафика из нейроблока «Алисы», так компании могут оценивать участие своих сайтов в быстрых ИИ-ответах и анализировать упоминания. В «Яндексе» считают, что разработка этой функции была необходима для того, чтобы снизить долю обращений к серой аналитике, которая не всегда давала корректные данные по переходам из ИИ-раздела в поисковике. При этом в целом нейропоиск за последние годы скорее забирал трафик у сайтов как в российском сегменте интернета, так и в зарубежном.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Яндекс» запустил инструмент аналитики трафика сайтов с нейровыдачи «Алисы» в «Поиске», рассказали “Ъ” в компании. Пока функция «Видимость сайта в Алисе AI» будет доступна бесплатно всем ресурсам, которые есть в реестре сервиса поисковой оптимизации «Вебмастер». Инструмент запустили в связи с ростом предложения аналитики на сером рынке: сторонние сервисы не могут в полной мере предоставить точную аналитику по выдаче из «Яндекса». В среднем в марте этого года, по данным компании, в выдачу «Алисы» в «Поиске» попадало десять источников, говорят в компании. Вложения в разработку могли составить около 2 млн руб., оценивает собеседник “Ъ” из IT-отрасли.

В целом за январь—февраль в быстрых ответах «Алисы AI» в «Поиске» было упомянуто более 14 млн источников-сайтов, а число пользователей, которые ежемесячно получают такие ответы, достигло 46,5 млн (рост покрытия в 1,5 раза год к году).

Ранее “Ъ” писал, что после внедрения нейроответов в поиске «Яндекса» органический трафик у новостных, образовательных, юридических и других информационных ресурсов снизился в среднем на 30%, а CTR (показатель кликабельности) у некоторых категорий сократился более чем в два раза (см. “Ъ” от 31 июля 2025 года).

Ситуация с трафиком из нейроответов в поиске остается острой для бизнеса: по информационным запросам пользователи получают информацию часто из нейроответа и не переходят на сайты-источники, напоминает основатель компании «Пиксель Тулс» Дмитрий Севальнев. Сайты таким образом продолжают терять от 20% до 40% трафика, добавляет он.

В «Ашманов и партнеры» говорят, что запрос на аналитику у бизнеса существовал еще с середины прошлого года. Там ожидают, что сервис станет удобным и понятным для широкой аудитории. В компании добавляют, что там также надеются увидеть в будущем возможность отслеживания рекламных показов и трафика.

Новая функция позволит бизнесу отслеживать долю запросов, в ответах на которые «Алиса AI» упоминает его площадку как сайт-источник. Дополнительно сайты также смогут анализировать свою конкурентную среду: компании будут видеть примеры пользовательских запросов, по которым формируются ответы, и примеры сайтов похожих тематик, которые часто появляются в генеративном ответе. Эти данные позволяют сопоставлять свои показы с другими сайтами и могут учитываться при работе над качеством контента отдельных страниц, говорят в «Яндексе».

Рынок впервые получает данные по присутствию сайта в ИИ-ответах «Алисы» внутри самого «Яндекса», напоминает советник гендиректора Mediasniper Евгений Доронин. Новая функция — это не «лекарство от просадки», а необходимая панель приборов: она помогает понять, где сайт теряет долю, по каким запросам его цитируют, какие конкуренты чаще попадают в ответ и какой контент нужно дорабатывать, поясняет он. При этом полной картины по оптимизации инструмент дать не может, так как в России рынок ИИ остается очень фрагментированным. С ним соглашается директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов: «Владельцу бизнеса крайне важно понимать, как его сайт представлен сразу в нескольких ИИ-системах, а не в одной».

При этом главной задачей бизнеса, которую инструмент «Яндекса» пока не решает, является само присутствие бренда в нейроответе, говорит господин Севальнев. Компании не понимают, как пользователи «спрашивают» про их бизнес, услуги, и хочет видеть базовую аналитику для того, чтобы принимать управленческие решения, поясняет он.

Варвара Полонская