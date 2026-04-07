Праздник Благовещения

Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр

Сегодня мы вспоминаем события, произошедшие почти два тысячелетия назад в Назарете, но которые изменили привычное течение человеческой жизни,— Благовещение Пресвятой Богородицы. Архангел Гавриил является Пресвятой Деве и возвещает благую весть о пришествии в мир Спасителя. Именно поэтому слова тропаря праздника воспевают так: «Днесь спасения нашего главизна». Воистину в этом событии заключается основная суть всей евангельской истории — та благая весть, которую ожидал мир.

Однако нам важно обратиться к словам Богородицы: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». Святитель Амвросий Медиоланский, толкуя эти слова, пишет: «Какое смирение, какая преданность Богу в Ее словах! Избранная Матерью, Она называет Себя рабой Господа и не превозносится внезапным обетованием. Называя Себя рабой, Она показывает, что не притязает на особое положение, сопутствующее столь великому дару, но только исполняет повеление». Спасение каждого человека начинается со смирения и принятия Христа в своем сердце, ведь Бог непременно стоит у дверей нашей души и ожидает смиренного ответа, который позволяет Ему действовать в жизни человека.

Образ Божьей Матери говорит нам о смирении и послушании. И нам важно следовать этому примеру и воспринимать волю Божию. Бог ожидает от нас не рабского исполнения Его воли, а соработничества в деле нашего же спасения, сыновнего доверия Ему своей жизни.

Сердечно поздравляю вас с этим великим днем! Пусть Пресвятая Богородица хранит ваши дома и семьи под Своим омофором. Дай Бог нам всем того смирения и послушания, которые были у Девы Марии, чтобы и в нашей жизни Господь мог совершить Свое дивное чудо.

