Средняя зарплата в Мурманской области превысила 133 тысячи рублей
В Мурманской области средняя номинальная начисленная зарплата в январе 2026-го составила 133,4 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 12,1%, следует из данных Мурманскстата.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в сфере водного транспорта — 284,9 тысячи рублей, в добыче полезных ископаемых — 221,6 тысячи рублей, а также в рыболовстве и рыбоводстве — почти 208 тысяч рублей.
При этом рост реальных доходов оказался значительно скромнее: с учетом инфляции заработная плата увеличилась лишь на 4,3% в годовом выражении.