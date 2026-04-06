Средняя зарплата в Мурманской области превысила 133 тысячи рублей

В Мурманской области средняя номинальная начисленная зарплата в январе 2026-го составила 133,4 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 12,1%, следует из данных Мурманскстата.

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в сфере водного транспорта — 284,9 тысячи рублей, в добыче полезных ископаемых — 221,6 тысячи рублей, а также в рыболовстве и рыбоводстве — почти 208 тысяч рублей.

При этом рост реальных доходов оказался значительно скромнее: с учетом инфляции заработная плата увеличилась лишь на 4,3% в годовом выражении.

Матвей Николаев