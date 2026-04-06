Институт востоковидения

Европейский вещательный союз (EBU) заявил о запуске проекта «Евровидение Азия». Первый конкурс пройдет в этом году в Таиланде, спустя полгода после основного состязания в Вене, программа которого уже сформирована. Рассказывает Игорь Гаврилов.

После победы вьетнамского исполнителя Дык Фука на «Интервидении» Вьетнам попытает счастья и на азиатском «Евровидении»

После победы вьетнамского исполнителя Дык Фука на «Интервидении» Вьетнам попытает счастья и на азиатском «Евровидении»

EBU уже опубликовал список участников первого в истории азиатского «Евровидения», или, если быть точным, «Песенного конкурса "Евровидение Азия — 2026"». Конкурс пройдет в столице Таиланда Бангкоке. Финал назначен на 14 ноября. Как и положено по правилам «Евровидения», конкурсантов представят крупнейшие телекомпании стран-участниц.

Из основных музыкальных держав континента свое участие на сегодняшний день подтвердила только Южная Корея, но и этого достаточно для того, чтобы считать конкурс важнейшим музыкальным событием. Рожденный в этой стране музыкальный стиль k-pop и сопутствующая ему субкультура перевернули всю индустрию зрелищ в глобальном масштабе.

Очевидно, что азиатский конкурс как раз и будет крутиться вокруг k-pop — его эстетики и его философии.

При этом об участии в конкурсе уже заявили страны, о современной музыкальной культуре которых известно гораздо меньше. Среди них Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Непал и даже Бутан с населением менее 800 тыс. человек. Участвуют также Малайзия, Таиланд, Филиппины и Вьетнам. Список будет пополняться — предстоят национальные отборы. Вместе с EBU в качестве организатора конкурса указывается таиландский Channel 3. Телекомпании, которые представят участников, не входят в EBU, то есть не платят членские взносы и, видимо, просто покроют расходы на организацию конкурса и участие своих делегатов.

Организаторы азиатского «Евровидения» сообщили, что открыты и для заявок из Австралии, несмотря на то что она уже более десяти лет участвует в основном «Евровидении».

Интересно, что упомянутый Вьетнам стал победителем возрожденного в 2025 году конкурса «Интервидение». Это пока единственная страна, представленная в обоих проектах — в списке участников «Интервидения»-2025 и на азиатском «Евровидении» 2026 года.

Московское «Интервидение» и выиграл уроженец Вьетнама Дык Фук.

По окончании «Интервидения»-2025 сообщалось, что следующее «Интервидение» пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Однако на момент данной публикации нет никаких подробностей относительно подготовки к конкурсу и отборочных туров в странах-участницах. Нет и какой-либо реакции России на организацию азиатского «Евровидения» — конкурса, который вполне может стать конкурентом «Интервидения», если оно продолжит свое существование.

Тем временем полным ходом идет подготовка к основному конкурсу «Евровидение», к которому так или иначе апеллируют организаторы прочих подобных состязаний. Он пройдет в середине мае и в этом году уже в 70-й раз. Местом проведения конкурса станет столица Австрии Вена. Все участники «Евровидения» уже определены.

На «Евровидение»-2026 сильно повлияли геополитические реалии последних лет.

В знак протеста против участия Израиля Испания отказалась отправить в Вену своих представителей. Испания — одна из стран-основательниц конкурса, ее посланники всегда выступали в главном состязании, минуя полуфиналы. Теперь «большая пятерка» превратилась в «большую четверку»: Великобритания, Германия, Франция и Италия. Соревноваться в одном конкурсе с Израилем также отказались Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения. Большая полемика вокруг участия в конкурсе развернулась в Португалии. Большинство участников национального отбора заявили, что не поедут в Вену в случае своей победы на фоне участия Израиля. На данный момент Португалия официально участвует в конкурсе, ее представит группа Bandidos Do Cante. Обсуждалось даже внеконкурсное участие Палестины, но оно осталось на уровне разговоров. А Израилю удалось избежать дисквалификации, которой требовали страны-отказницы. Государство представит певец и автор песен Ноам Беттан.

Самый интересный номер для будущего конкурса показал англичанин Сэм Бэттл. Этот продюсер и видеоблогер выступает под псевдонимом Look Mum No Computer. Бэттл — коллекционер винтажного аудиооборудования и фанат синтезаторов. Его маниакальное увлечение — конструирование новых устройств из старых, порой совсем неожиданных деталей. Он создает музыкальные инструменты из автомобильных деталей, канализационных труб, игрушек «фёрби» и всего, что может издавать звуки. В конкурсном видео представлены все его любимые забавы и прежде всего модульные синтезаторы. А сама песня называется «Eins, Zwei, Drei». Она специально сочинена в прямолинейно-примитивном «евровидийном» стиле. Это едкая сатира на стандарты конкурса — и именно поэтому шансов на победу у этого потенциального шлягера очень мало.

Игорь Гаврилов