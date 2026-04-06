Одна из самых крупных ТЭЦ Кубы вышла из строя из-за поломки котла

Одна из самых больших теплоэлектростанций (ТЭЦ) Кубы «Антонио Гитерас» вышла из строя. Причиной послужил пробой в котле, сообщила пресс-служба электростанции в соцсети X.

Сейчас на станции проводится процесс охлаждения. Уточняется масштаб необходимых ремонтных работ, добавила пресс-служба.

Одна из основных ТЭЦ острова сломалась в момент энергетического кризиса, который сопровождается масштабными отключениями электричества. Происходящее вызвано энергетической блокадой со стороны США. 30 марта, по согласованию с Вашингтоном, на Кубу прибыл танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. т сырой российской нефти. Сейчас Россия готовит второй танкер с нефтью для отправки в республику.