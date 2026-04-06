Пашинян назвал предстоящий евросаммит важным для репутации Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что саммит Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване 4 мая, имеет большое значение для международной репутации страны. 6 апреля он провел совещание, чтобы заслушать доклады о проделанной работе по организации мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Глава аппарата премьер-министра, председатель Организационного комитета VIII саммита Европейского политического сообщества Араик Арутюнян, в свою очередь, отметил, что подготовительная работа приближается к завершающей стадии, и цель этой встречи — представить уже проделанную работу, выслушать замечания и предложения главы государства, а также подвести итоги работы»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства страны.

Европейское политическое сообщество — форум, созданный в 2022 года по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. В итоге для обсуждения вопросов безопасности и процветания Европы объединились главы более 40 стран, в том числе не входящих в Евросоюз. Предыдущий, седьмой саммит состоялся в октябре прошлого года в Дании.

Лусине Баласян