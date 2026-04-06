Суд присяжных в Ярославле рассмотрел дело об убийстве

В Ярославле коллегия присяжных признала виновной местную жительницу в убийстве сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В суде гособвинитель сообщил, что в сентябре 2024 года подсудимая ударила своего сожителя ножом в сердце с целью лишения жизни. Потерпевший скончался. Защита настаивала, что это была самооборона.

«Вердиктом коллегии присяжных подсудимая признана виновной и не заслуживающей снисхождения»,— сообщили в суде.

Суд приговорил местную жительницу к 10 годам исправительной колонии общего режима. Приговор был вынесен с учетом, в том числе, совершения убийства в период условного срока по другому уголовному делу. Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова