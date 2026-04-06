Пасха, судьба Паши Техника и торговля с Китаем

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 6 по 12 апреля
На этой неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции об искусстве, литературе, музыке и еде. Жители и гости города смогут сходить на фотопрогулку, посетить события, посвященные Пасхе, и послушать классические произведения. О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».
Лекции и встречи
Картина Михаила Врубеля «Демон сидящий»
Лекция «Мистика холста. Русское искусство. Михаил Врубель» (16+)
Культуролог Римма Газе поговорит о том, как Михаил Врубель создает ощущение «другой реальности», почему его демонические образы так притягивают, можно ли приблизиться к этому миру или он навсегда останется недосягаемым.
Когда: 18:30 7 апреля, вторник;
Где: арт-пространство «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32;
Стоимость билетов: 1 тыс. руб.
Встреча «Роман "Евгений Онегин" глазами католического священника» (16+)
На примере романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» настоятель нижегородской католической церкви отец Георгий обсудит со слушателями христианский брак.
Когда: 19:00 7 апреля, вторник;
Где: католический храм на улице Студеная, 10Б;
Вход по регистрации
Лекция «Фотограф Серебряного века: между литературой и фотографией» (12+)
Старший преподаватель департамента литературы и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Алиса Мытарева расскажет об фотографическом опыте писателя Серебряного века Леонида Андреева, снискавшего славу мрачного и пессимистического автора.
«Анализ его снимков позволяет выявить особенности визуального мышления писателя и по-новому поставить вопрос о природе экспрессионистских черт его художественных произведений», — рассказали организаторы.
Когда: 18:00 8 апреля, среда;
Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А;
Вход по регистрации и льготному входному билету в музей (150 руб.)
Лекция «Чайный путь: как Китай торговал с Нижним» (12+)
Лекцию прочитает идейный вдохновитель проекта «Нижегородская поваренная книга» Сергей Салют.
Когда: 18:00 10 апреля, пятница;
Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35;
Вход по регистрации
Испорченное фанатами рэпера Паши Техника граффити Виктора Цоя
Лекция о Паше Технике (18+)
Музыкальный блогер Николай Редькин расскажет слушателям о рэпере Паше Технике (Павле Ивлеве), который прославился как своей музыкальной карьерой, так и многочисленными скандалами, связанными с употреблением наркотиков и нарушениями закона.
«Мы поговорим о нем как о неоднозначной персоне, но в первую очередь, как о музыканте — необычном, странном, но сумевшем пронести свое видение хип-хопа через года и оказать влияние на несколько поколений рэп-артистов»,— рассказали организаторы.
Когда: 19:00 10 апреля, пятница;
Где: культурное пространство DKRT на улице Большая Покровская, 18;
Стоимость билетов: от 1,2 до 1,7 тыс. руб.
Лекция «Властелин колец: христианские мотивы» (16+)
Администратор культурной программы нижегородского католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии Александр Баранов расскажет, как отразились взгляды писателя Дж. Р. Р. Толкина — убежденного христианина — на сюжете и персонажах, какая связь между Фродо, Арагорном, Гэндальфом и Иисусом Христом, существует ли кольцо Всевластия в реальности и какое отношение к миру Средиземья имеет Дева Мария.
Когда: 19:00 10 апреля, пятница;
Где: католический храм на улице Студеная, 10Б;
Вход по регистрации
Обсуждение поэтического сборника Уолта Уитмена «Листья травы» (16+)
На новой встрече читательского клуба Анны Медведевой участники обсудят поэтический сборник Уолта Уитмена «Листья травы», который считается одной из наиболее значимых книг американской литературы XIX века. Первое издание было опубликовано в 1855 году, но писатель продолжал добавлять произведения на протяжении всей своей жизни.
Когда: 11:00 11 апреля, суббота;
Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1;
Вход по регистрации
Лекция «Самые удивительные объекты во Вселенной» (12+)
Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров расскажет, как человечество шаг за шагом расширяло свои знания о Вселенной, и познакомит слушателей с нейтронными звездами, редчайшими типами астероидов, экстремальными черными дырами и другими феноменами. Отдельный акцент будет сделан на том, какое место на этом гигантском космическом панно занимает Земля.
Когда: 13:00 12 апреля, воскресенье;
Где: Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б;
Вход по регистрации
Фотопрогулка «Город в деталях»
На прогулке фотограф Евгений Шеронов расскажет об истории и теории фотографии, а также о том, зачем акцентировать внимание на деталях, какие детали можно выделять, как технически выделить деталь и какие есть идеи для съемки городских деталей.
Участники могут взять с собой фотоаппарат или телефон, но это необязательно: организаторы предоставят цифровые фотоаппараты и дадут возможность сделать снимки передвижной дорожной камерой (ФКД) и фотоаппаратом-сюрпризом из личной коллекции Евгения Шеронова.
Когда: 14:00 12 апреля, воскресенье;
Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А;
Вход: по билету в музей (обычный — 300 руб., льготный — 150 руб.)
Программа «Этот светлый день», посвященная Пасхе (12+)
Эксперт по историческим рецептам Юлия Полякова расскажет, как готовились к Пасхе в начале прошлого столетия, чем угощали гостей на пасхальной неделе, какие подарки дарили родным и друзьям, как христосовались, наносили визиты и подготавливали дом. Участники встречи смогут попробовать кулич, заварную пасху, имбирное печенье, печатный пряник, чай из самовара и домашнее варенье.
Когда: 15:00 и 18:30 12 апреля;
Где: Дом А. К. Скворцовой на улице Короленко, 18;
Стоимость билетов: 2,3 тыс. руб.
Концерты
Концерт «Вечный свет божественности» (16+)
На концерте прозвучат духовные произведения Антонио Вивальди: кантата «Stabat mater» для контральто и струнных, кантата «Nisi Dominum» на текст 127 псалма Давида для контральто и струнных, кантата «Filiae Maestae Jerusalem» для контральто и струнных. Произведения исполнят Ксения Кулькова (меццо-сопрано), Светлана Зверева (скрипка), Ксения Отдельнова (скрипка), Юлия Зайцева (альт), Вера Вьюшина (виолончель) и Владимир Магон (контрабас).
Когда: 19:00 8 апреля, среда;
Где: культурный центр «Проект 56» на улице Большая Печерская, 56;
Стоимость билетов: 1 тыс. руб.
Пасхальный органный концерт (12+)
Органистка Лилия Якушева исполнит произведения Ференца Листа, Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Бёма, Александра Гильмана, Феликса Мендельсона и Луи Вьерна.
Когда: 16:00 11 апреля, суббота;
Где: католический храм на улице Студеная, 10Б;
Стоимость билетов: 1,2 тыс. руб.
Оркестр La voce strumentale Нижегородского театра оперы и балета и дирижер Дмитрий Синьковский
Концерт «Бетховен. Симфонии №4, №6» (12+)
Симфонии Людвига ван Бетховена №4 и №6 исполнит оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Дмитрия Синьковского.
Когда: 17:00 12 апреля, воскресенье;
Где: Пакгауз на Стрелке, 21Ж;
Стоимость билетов: от 1,5 до 3 тыс. руб.
Концерт «Н. Лесков — Р. Щедрин. "Запечатленный ангел"» (12+)
Прозвучит литургия Родиона Щедрина «Запечатленный ангел» для хора а cappella со свирелью (флейтой) и одноименный рассказ Николая Лескова, его прочитает народный артист России Евгений Князев. В концерте участвует камерный хор «Нижний Новгород».
Когда: 18:30 12 апреля, воскресенье;
Где: Нижегородская филармония имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля;
Стоимость билетов: от 700 руб. до 1,5 тыс. руб.
Выставки
Выставка «Азбука плакатов» в Доме архитектора
Выставка «Азбука плакатов» (16+)
Выставку подготовили студенты первого курса Школы дизайна НИУ ВШЭ — Нижний Новгород. Участники создали рекламные плакаты для вымышленного бренда или мероприятия.
«У первокурсников еще нет "правильных ответов", но есть смелость и свежие визуальные ходы. Здесь интересно наблюдать не только результат, но и то, как студенты учатся превращать идею в сообщение, а смысл — в форму», — отметила куратор Школы дизайна НИУ ВШЭ Екатерина Чувилева.
Когда: с 1 по 13 апреля;
Где: Дом архитектора на Верхневолжской набережной, 2;
Вход свободный
Какие еще выставки можно увидеть на этой неделе
До 12 апреля в центре современного искусства «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка Натальи Зеленовой «Дорогой дневник…» и выставки Максима Трулова «Шоу Трулова» и «Извини, но ты не победитель».
До 12 апреля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Коррозия. Евгений Кравцов» (0+).
До 12 апреля в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка фотографий дикой природы «Ангел неба» (0+), а до 19 апреля — выставка Валерия Плотникова «Герои своего времени» (6+).
До 17 апреля в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 открыта фотовыставка «Росгвардия: на страже российских городов» (12+).
До 19 апреля в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка графики нижегородской художницы Татьяны Быковой «Живу и вижу» (0+).
До 17 мая в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+).
До 17 мая в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Нижегородский архитектор Павел Малиновский» (6+).
До 24 мая в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 открыта выставка «Ход конем» (0+).
До 31 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях» (6+).
До 31 мая в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» (12+).
До 7 июня в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств» (0+).
До 30 июня в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыты выставки «Жизнь купецкая» (6+), «Возле господской кухни» (6+), «Долог разговор народный о ярмарке нижегородной…» (6+).
До 30 августа в филиале НГИАМЗ «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «По коням» (12+).
До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи» (0+).
До 31 декабря в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «По Высочайшим указаниям» (6+).
До 10 января 2027 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» (6+).
До 31 января 2027 года в филиале НГИАМЗ, выставочном зале «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати» (6+).
Спектакли
Спектакль «Пиковая дама» в Нижегородском театре кукол
Что идет в театрах 6–12 апреля
Театр оперы и балета: балет Дон Кихот (18:30 9 и 10 апреля, 12+), концерт «Русские романсы» (19:00 9 апреля, Пакгауз на Стрелке, 12+), концерт «Мгновения, ожидание и любовь Микаэла Таривердиева» (19:00 10 апреля, Пакгауз на Стрелке, 12+), опера «Князь Игорь» (15:00 12 апреля, 12+).
Театр драмы: «Бешеные деньги» (18:30 7 апреля, 16+), «Супруга» (18:30 8 апреля, 16+), «Ваш выход!» (18:30 9 апреля, 16+), «Правда — хорошо, а счастье лучше» (18:30 10 апреля, 12+), «Свадьба Кречинского» (18:30 11 апреля, 12+), «Бестолочь» ("La bonne Anna") (18:30 12 апреля, 16+).
Театр комедии: «Касатка» (18:00 9 апреля, 16+), «Любовь премиум-класса» (18:30 9 апреля, 16+), «Боинг-Боинг» (18:00 10 апреля, 16+), «Преступник поневоле» (18:00 10 апреля, 16+), «В темных аллеях» (12:30 11 апреля, 16+), «Куклы» (18:00 11 апреля, 16+), «Очень простая история» (18:00 12 апреля, 16+).
Театр кукол: «Пиковая дама» (18:30 12 апреля, 12+).
Театр юного зрителя: «Облачный полк» (14:00 7 апреля и 12:00 9 апреля, 12+), «Обломов» (12:00 8 апреля, 16+), «Много шума из ничего» (12:00 10 апреля, 12+).
Дом актера им. В.В. Вихрова: «Спектакль-рок-концерт по мотивам "Трехгрошовой оперы"» (19:00 10 апреля, 16+).
Центр театрального мастерства: «Кодекс курильщика» (20:00 9 апреля, 18+), «Леди Макбет Мценского уезда» (19:00 10 и 12 апреля, 18+).
Театр на Счастливой: «Бывшие» (19:00 10 апреля, 16+), «Женщина года» (18:00 11 апреля, 16+), «Прибайкальская кадриль» (18:00 12 апреля, 16+).
«Нетеатр»: «Разговоры влюбленных» (19:00 10 апреля, 16+).
Театр «Вера»: «Ревизор» (17:00 8 апреля, 12+), «Капитанская дочка» (17:00 9 апреля, 12+).
Учебный театр НТУ: «Дети солнца» (18:00 10 апреля, 16+).
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»: «Человек из Подольска» (18:00 11 апреля, 16+), «Счастье на песке» (16:00 12 апреля, 16+).
Театр «Утюг»: «14 писем к Богу» (20:00 10 апреля, 12+).