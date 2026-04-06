Пасха, судьба Паши Техника и торговля с Китаем

На этой неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции об искусстве, литературе, музыке и еде. Жители и гости города смогут сходить на фотопрогулку, посетить события, посвященные Пасхе, и послушать классические произведения. О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Лекции и встречи

Картина Михаила Врубеля «Демон сидящий»

Картина Михаила Врубеля «Демон сидящий»

Лекция «Мистика холста. Русское искусство. Михаил Врубель» (16+)

Культуролог Римма Газе поговорит о том, как Михаил Врубель создает ощущение «другой реальности», почему его демонические образы так притягивают, можно ли приблизиться к этому миру или он навсегда останется недосягаемым.

Когда: 18:30 7 апреля, вторник; Где: арт-пространство «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32; Стоимость билетов: 1 тыс. руб.

Встреча «Роман "Евгений Онегин" глазами католического священника» (16+)

На примере романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» настоятель нижегородской католической церкви отец Георгий обсудит со слушателями христианский брак.

Когда: 19:00 7 апреля, вторник; Где: католический храм на улице Студеная, 10Б; Вход по регистрации

Лекция «Фотограф Серебряного века: между литературой и фотографией» (12+)

Старший преподаватель департамента литературы и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Алиса Мытарева расскажет об фотографическом опыте писателя Серебряного века Леонида Андреева, снискавшего славу мрачного и пессимистического автора.

«Анализ его снимков позволяет выявить особенности визуального мышления писателя и по-новому поставить вопрос о природе экспрессионистских черт его художественных произведений», — рассказали организаторы.

Когда: 18:00 8 апреля, среда; Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А; Вход по регистрации и льготному входному билету в музей (150 руб.)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Лекция «Чайный путь: как Китай торговал с Нижним» (12+)

Лекцию прочитает идейный вдохновитель проекта «Нижегородская поваренная книга» Сергей Салют.

Когда: 18:00 10 апреля, пятница; Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35; Вход по регистрации

Испорченное фанатами рэпера Паши Техника граффити Виктора Цоя

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Испорченное фанатами рэпера Паши Техника граффити Виктора Цоя

Лекция о Паше Технике (18+)

Музыкальный блогер Николай Редькин расскажет слушателям о рэпере Паше Технике (Павле Ивлеве), который прославился как своей музыкальной карьерой, так и многочисленными скандалами, связанными с употреблением наркотиков и нарушениями закона.

«Мы поговорим о нем как о неоднозначной персоне, но в первую очередь, как о музыканте — необычном, странном, но сумевшем пронести свое видение хип-хопа через года и оказать влияние на несколько поколений рэп-артистов»,— рассказали организаторы.

Когда: 19:00 10 апреля, пятница; Где: культурное пространство DKRT на улице Большая Покровская, 18; Стоимость билетов: от 1,2 до 1,7 тыс. руб.

Лекция «Властелин колец: христианские мотивы» (16+)

Администратор культурной программы нижегородского католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии Александр Баранов расскажет, как отразились взгляды писателя Дж. Р. Р. Толкина — убежденного христианина — на сюжете и персонажах, какая связь между Фродо, Арагорном, Гэндальфом и Иисусом Христом, существует ли кольцо Всевластия в реальности и какое отношение к миру Средиземья имеет Дева Мария.

Когда: 19:00 10 апреля, пятница; Где: католический храм на улице Студеная, 10Б; Вход по регистрации

Обсуждение поэтического сборника Уолта Уитмена «Листья травы» (16+)

На новой встрече читательского клуба Анны Медведевой участники обсудят поэтический сборник Уолта Уитмена «Листья травы», который считается одной из наиболее значимых книг американской литературы XIX века. Первое издание было опубликовано в 1855 году, но писатель продолжал добавлять произведения на протяжении всей своей жизни.

Когда: 11:00 11 апреля, суббота; Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1; Вход по регистрации

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Лекция «Самые удивительные объекты во Вселенной» (12+)

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров расскажет, как человечество шаг за шагом расширяло свои знания о Вселенной, и познакомит слушателей с нейтронными звездами, редчайшими типами астероидов, экстремальными черными дырами и другими феноменами. Отдельный акцент будет сделан на том, какое место на этом гигантском космическом панно занимает Земля.

Когда: 13:00 12 апреля, воскресенье; Где: Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б; Вход по регистрации

Фотопрогулка «Город в деталях»

На прогулке фотограф Евгений Шеронов расскажет об истории и теории фотографии, а также о том, зачем акцентировать внимание на деталях, какие детали можно выделять, как технически выделить деталь и какие есть идеи для съемки городских деталей.

Участники могут взять с собой фотоаппарат или телефон, но это необязательно: организаторы предоставят цифровые фотоаппараты и дадут возможность сделать снимки передвижной дорожной камерой (ФКД) и фотоаппаратом-сюрпризом из личной коллекции Евгения Шеронова.

Когда: 14:00 12 апреля, воскресенье; Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А; Вход: по билету в музей (обычный — 300 руб., льготный — 150 руб.)

Программа «Этот светлый день», посвященная Пасхе (12+)

Эксперт по историческим рецептам Юлия Полякова расскажет, как готовились к Пасхе в начале прошлого столетия, чем угощали гостей на пасхальной неделе, какие подарки дарили родным и друзьям, как христосовались, наносили визиты и подготавливали дом. Участники встречи смогут попробовать кулич, заварную пасху, имбирное печенье, печатный пряник, чай из самовара и домашнее варенье.