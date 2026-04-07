Вступают в силу правила наставничества для выпускников медицинских вузов

Во вторник, 7 апреля, вступает в силу порядок обязательного наставничества для выпускников медицинских вузов и колледжей, приступивших к работе после 1 марта 2026 года. Соответствующие приказы Минздрава установили перечень специальностей, сроки наставничества, а также правила трудоустройства молодых специалистов. Документы разработаны в соответствии с ранее принятым федеральным законом (см. “Ъ” от 11 ноября 2025 года).

Как разъяснили в пресс-службе министерства, институт наставничества распространяется на всех выпускников основных профессиональных образовательных программ — от среднего профессионального образования до ординатуры. Завершить обучение они должны после 1 марта 2026 года — при условии, что специальность включена в утвержденный ведомством перечень. Молодой специалист, прошедший первичную аккредитацию, заключает с медицинской организацией полноценный трудовой договор, размер заработной платы устанавливается в соответствии со штатным расписанием.

Наставничество будет организовано во всех медицинских учреждениях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатной медпомощи. Срок наставничества, уточнили в министерстве, составляет не более трех лет. Для специалистов, трудоустраивающихся в малых населенных пунктах, сельской местности, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, срок будет сокращен.

В Минздраве отметили, что работа наставника является добровольной и оплачивается в соответствии с Трудовым кодексом. При этом если в первой версии проекта приказа говорилось о том, что наставники обязательно будут получать выплаты, то финальная редакция оставляет решение о вознаграждении за медорганизацией. Для молодых специалистов, пояснили в ведомстве, прохождение наставничества является условием допуска в дальнейшем к сдаче периодической аккредитации.

В Минздраве подчеркнули, что речь не идет о распределении: выпускник сам определяет медицинскую организацию для прохождения наставничества — это может быть любая государственная или частная клиника, участвующая в программе госгарантий. Никаких ограничений на работу по совместительству в другом учреждении нет, однако работа с наставником возможна только при трудоустройстве по основному месту работы. Для целевиков наставничество входит в срок работы по целевому договору.

