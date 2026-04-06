Белый дом: Трамп пока не согласился на прекращение огня с Ираном

Президент США Дональд Трамп пока не принял предложение о прекращении огня с Ираном на 45 дней. Об этом агентству AFP заявил неназванный чиновник Белого дома.

Фото: Alex Brandon / Reuters

«Это одно из предложений. Президент пока не согласился на это. Операция ‘’Эпическая ярость’’ продолжается»,— сказал собеседник агентства. По его словам, Дональд Трамп выскажется по поводу конфликта подробнее на пресс-конференции, которая пройдет сегодня вечером.

Источники Axios сообщали, что США, Иран и группа посредников обсуждают условия 45-дневного перемирия, которое может стать шагом к окончательному прекращению боевых действий. Reuters узнал, что Пакистан предложил сторонам договориться о немедленном прекращении огня, разблокировать Ормузский пролив, а затем заключить полноценное соглашение о мире. МИД Ирана заявил, что подготовил ответ на это предложение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран кроют ультиматумами».

Лусине Баласян