В Екатеринбурге выставили на продажу «Усадьбу Первушина» за 117 млн рублей

Памятник архитектуры «Усадьба Первушина» (Декабристов, 40) выставлен на продажу в Екатеринбурге за 117 млн руб. Объявление об этом появилось на площадке «Авито».

Фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

Из объявления следует, что площадь земельного участка составляет 1020 кв. м., а общая площадь самой усадьбы составляет 643,3 кв. м. «Подготовлена научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия. Получены технические условия на подключение водоснабжения, теплоснабжения и электросети. Объекты находятся в стадии начала консервации»,— говорится в объявлении.

Усадьба Первушина построена во второй половине XIX века. Ансамбль включает в себя главный дом с мезонином, одноэтажный флигель и ограду с воротами. Усадьба выполнена в стиле ранней эклектики с элементами классицизма и входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Основным занятием Первушиных была торговля мукой-крупчаткой.

Кроме того, это же агентство выставило на продажу «Усадьбу Казанцевых» (Декабристов, 36 и 38) за 435 млн руб.

Напомним, в 2021 году восстановлением усадеб планировала заняться Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). В частности, в зданиях планировалось разместить медицинский центр для спортсменов, помещения для административных служб спортивного комплекса и комнаты для занятий учащихся спортшкол.

Полина Бабинцева