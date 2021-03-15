УГМК представила эскизные проекты реставрации памятников архитектуры на улице Декабристов в Екатеринбурге

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) представила эскизные проекты реставрации зданий усадьбы Первушина (улица Декабристов, 40) и усадьбы купцов Казанцевых (улица Декабристов, 36, 38) в Екатеринбурге.

Напомним, объекты культурного наследия (ОКН) будут восстановлены в рамках реализации проекта по строительству Ледовой арены УГМК (разместится рядом с цирком на месте снесенной телебашни — “Ъ”). После реставрации в зданиях будут размещены объекты, связанные с работой арены. В частности, медицинский центр для спортсменов, помещения для административных служб спортивного комплекса и комнаты для занятий учащихся спортшкол.

«АО "Ледовая арена" приобрело право собственности на ОКН 17 января 2021 года. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области согласовало эскизный проект реставрации и приспособления объектов под современное использование»,— отметил директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий.

Согласно эскизным проектам, у усадьбы Первушина планируется обустроить технический подвал под частью помещений трехэтажного дома, заменить межэтажные перекрытия на железобетонные, реконструировать лестницы и водонесущие сети. В доме появится лифт, парадный вестибюль с гардеробом и конференц-зал на 30 человек. Будут отреставрированы фасады основного дома и флигеля, а также ограды с воротами.

В усадьбе Казанцевых будут демонтированы аварийные конструкции и конструкции, искажающие исторический облик здания (северное крыльцо и навес с воротами). Будут обустроены лестницы и гидроизоляция в подвале. Перекрытия в здании планируется заменить на железобетонные, а кровлю покрыть металлическими листами.

По словам Данила Крицкого, сейчас идет подготовка проектной документации на проведение работ по сохранению памятников. Получено разрешение на проведение комплексных инженерных изысканий. Завершить реставрацию планируется до конца 2023 года.

Анастасия Реутова