Монте-Карло интригует рокировкой

В Монако стартовал Rolex Monte-Carlo Masters — первый в нынешнем сезоне крупный европейский грунтовый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €6,3 млн. По его итогам сильнейший российский теннисист Даниил Медведев имеет шансы закрепиться в первой десятке мировой классификации, а ее нынешнего лидера испанца Карлоса Алькараса может сместить на первом месте итальянец Янник Синнер.

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Турнир в Монте-Карло, который по традиции открывает серию из трех весенних европейских грунтовых «мастерсов», в этом году привлекает повышенный интерес сразу по нескольким причинам. Главная из них — возможная смена лидера мирового рейтинга.

После того как первая ракетка мира Карлос Алькарас на мартовских «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами в сумме набрал 450 очков, а его преследователь Янник Синнер, выиграв два титула, заработал там 2000 баллов, разрыв между ними сократился до 1190 очков.

Более того, год назад испанец в Монте-Карло победил, то есть на этой неделе вместе с чемпионским титулом ему предстоит защищать 1000 баллов. Таким образом, у итальянца, пропускавшего в прошлом сезоне этот турнир из-за допинговой дисквалификации, появился шанс вырваться вперед.

Конечно, пока далеко не факт, что Синнер сумеет сделать это. Недавние блестящие результаты, показанные на американском харде, ничего не гарантируют на медленных грунтовых кортах Монако, требующих достаточного времени для адаптации. За всю 35-летнюю историю «мастерсов» АТР покорить один за другим Открытые чемпионаты Майами и Монте-Карло удавалось лишь Новаку Джоковичу в 2015 году. Но серб тогда явно доминировал и, к слову, установил личный рекорд, выиграв за сезон 82 матча при шести поражениях.

Фото: Julian Finney / Getty Images

Синнер на сегодняшний день никак не выглядит безоговорочным лидером. Поражения в полуфинале Australian Open и четвертьфинале февральской «пятисотки» в Дохе не позволяют говорить о его гегемонии, да и по очкам, набранным с января, он уступает Алькарасу 50 баллов. Однако если испанец вдруг потерпит в Монте-Карло раннюю неудачу, итальянцу для подъема на вершину совсем необязательно будет брать титул. Скажем, после поражения Алькараса в стартовом матче ему будет достаточно четвертьфинала, а если испанца выбьют из сетки в 1/8 финала, четвертьфинале или полуфинале, то Синнеру потребуется пройти на один круг дальше.

Самым привлекательным вариантом для большинства болельщиков, разумеется, будет первая в этом году очная встреча двух лидеров мужского тенниса.

Тогда в финале на кону стояли бы и чемпионский титул, и звание первой ракетки мира. Но до этого еще далеко. Пока лишь ясно, что в первом круге Алькарас сыграет с аргентинцем Себастьяном Баесом, который в первом круге разобрался с 41-летним швейцарским ветераном Станисласом Вавринкой, а Синнер встретится с французом Юго Эмбером — зачастую непредсказуемым агрессивным левшой, не являющимся грунтовым специалистом. «Вообще-то я удивлен, что после Индиан-Уэллса и Майами Янник приехал в Монте-Карло,— отметил на днях Алькарас.— Значит, он находится в отличной форме, и у него есть такая возможность. Надеюсь, мы сможем сыграть здесь».

Тем временем тройка сильнейших российских теннисистов уже понесла на Rolex Monte-Carlo Masters первую потерю. Карен Хачанов со счетом 5:7, 2:6 уступил французу Артюру Риндеркнешу, который, не являясь любителем грунта, сумел подавить сопротивление соперника подачей и агрессивностью. Андрей Рублев, в свою очередь, несмотря на боли в верхней части спины, справился с португальцем Нуну Боржешем — 6:4, 4:6, 6:1 — и вышел на бельгийца Зизу Бергса.

Теннисные рейтинги Рейтинг ATP 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 590 баллов. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 12 400. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5205. 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4720. 5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4265. 6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4095. 7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4000. 8 (9). Бен Шелтон — 3900. 9 (8). Тейлор Фриц (оба — США) — 3870. 10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3610. 11 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 3345. 12 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 2625. 13 (14). Иржи Легечка (Чехия) — 2490. 14 (15). Карен Хачанов — 2410. 15 (16). Андрей Рублев (оба — Россия) — 2400. 16 (13). Флавио Коболли (Италия) — 2320. 17 (17). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2220. 18 (21) Томми Пол (США) — 2065. 19 (20). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2020. 20 (18). Фрэнсис Тиафо (США) — 2005. Рейтинг WTA 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 025 очков. 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108. 3 (3). Кори Гауфф — 7278. 4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 7263. 5 (5). Джессика Пегула — 6243. 6 (6). Аманда Анисимова (обе — США) — 5995. 7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3965. 8 (8). Джасмин Паолини (Италия) — 3907. 9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3531. 10 (10). Мирра Андреева (Россия) — 3121. 11 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3090. 12 (11). Каролина Мухова (Чехия) — 2993. 13 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2886. 14 (13). Линда Носкова (Чехия) — 2801. 15 (15). Наоми Осака (Япония) — 2324. 16 (16). Ива Йович (США) — 2270. 17 (18). Мэдисон Кис (США) — 2161. 18 (17). Клара Таусон (Дания) — 2040. 19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2001. 20 (20). Элизе Мертенс (Бельгия) — 1906. 21 (21). Людмила Самсонова — 1845. 22 (22). Анна Калинская — 1813… 60 (58). Вероника Кудерметова — 1023… 65 (66). Анастасия Захарова — 978…73 (74). Оксана Селехметьева — 898… 90 (99). Анна Блинкова (все — Россия) — 819. В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.

Что касается первой ракетки России Даниила Медведева, то он, будучи посеянным седьмым, начнет турнир с 1/16 финала, где сыграет с 37-летним испанцем Роберто Баутистой или другим опытным теннисистом, итальянцем Маттео Берреттини. Как известно, Медведев не самый яркий мастер игры на грунте. Но в случае выхода в четвертьфинал у него может появиться возможность подняться с десятого места в рейтинге на девятое, опередив итальянца Лоренцо Музетти, которому в этом году надо подтверждать 650 очков, заработанных год назад за выход в финал.

Евгений Федяков